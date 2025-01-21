Тина Кароль в обтягивающем платье с декольте - фото

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль поразила поклонников изящными изгибами. Звезда показалась в изысканном приталенном платье.

Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль в изысканном образе

Артистка похвасталась своей спортивной и подтянутой фигурой в изысканном черном платье с глубоким декольте от Albright Fashion Library LA. Певица дополнила свой образ прозрачным массивным кольцом, серьгами и браслетом. Ее изящные черты лица подчеркнул нюдовый макияж.

Тина Кароль в обтягивающем платье. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль в новом образе. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль в платье. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль в платье с декольте. Фото: instagram.com/tina_karol/

Пользователи сети засыпали Тину Кароль комплиментами.

"Очень красивая, я молюсь",

"Образ невероятный".

"Какая красотка"

"Ну, богиня".

Комментарии под фото Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, певица Тина Кароль создала новый мем в соцсетях. Также она продемонстрировала стальной пресс.