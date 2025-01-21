Тина Кароль в обтягивающем платье с декольте - фото

Тина Кароль поразила фанов в платье с глубоким декольте — фото
Певица Тина Кароль поразила поклонников изящными изгибами. Звезда показалась в изысканном приталенном платье.
Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль в изысканном образе
Артистка похвасталась своей спортивной и подтянутой фигурой в изысканном черном платье с глубоким декольте от Albright Fashion Library LA. Певица дополнила свой образ прозрачным массивным кольцом, серьгами и браслетом. Ее изящные черты лица подчеркнул нюдовый макияж.
Пользователи сети засыпали Тину Кароль комплиментами.
"Очень красивая, я молюсь",
"Образ невероятный".
"Какая красотка"
"Ну, богиня".
Напомним, певица Тина Кароль создала новый мем в соцсетях. Также она продемонстрировала стальной пресс.
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