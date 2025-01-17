Тіна Кароль показалася у мінісукні — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками новим кадрами. Зірка похизувалася спортивним тілом у чорній мінісукні.

Відповідними кадрами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль у ніжному образі

Артистка, яка щодня працює над собою, поділилася новими кадрами, зроблені на побережжі. Тіна позувала перед камерою в ультракороткій сукні чорного кольору від українського бренда Katimo, яку доповнила підборами в тон.

"Вітер віє знов. Щось ти втратив, а щось знайшов", — доповнила кадри зірка словами своєї пісні "Відчиняю".

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль у чорній сукні. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль в новому образі. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль на побережжі. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль у ніжному образі. Фото: instagram.com/tina_karol/

Шанувальники у захваті від нових кадрів артистки. Підписники захоплюються її стилем та красою.

"Обожнюємо".

"Чарівна. Неможливо відірвати погляд! Мотивуєте".

"Це точно реальність? Вайб цих фото вражає, це прям вау".

"Неймовірно гарні фото".

Коментарі під фото Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль створила новий мем у соцмережах. Також вона продемонструвала сталевий прес.