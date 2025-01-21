Тіна Кароль в обтислій сукні з декольте — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль вразила шанувальників тендітними вигинами. Зірка показалася у вишуканій приталеній сукні.

Відповідними кадрами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль у вишуканому образі

Артистка похизувалася своєю спортивною та підтягнутою фігурою у вишуканій чорній сукні із глибоким декольте від Albright Fashion Library LA. Співачка доповнила свій образ прозорою масивною каблучкою, сережками та браслетом. Її витончені риси обличчя підкреслив нюдовий макіяж.

Тіна Кароль в обтислій сукні. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль в новому образі. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль в сукні. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль в сукні з декольте. Фото: instagram.com/tina_karol/

Користувачі мережі засипали Тіну Кароль компліментами.

"Дужеее гарна, я молюсь",

"Образ неймовірний".

"Яка красотка"

"Ну богиня".

Коментарі під фото Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль створила новий мем у соцмережах. Також вона продемонструвала сталевий прес.