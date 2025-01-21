Тіна Кароль в обтислій сукні з декольте — фото

Тіна Кароль вразила фанів у сукні з глибоким декольте — фото
Співачка Тіна Кароль вразила шанувальників тендітними вигинами. Зірка показалася у вишуканій приталеній сукні.
Відповідними кадрами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль у вишуканому образі
Артистка похизувалася своєю спортивною та підтягнутою фігурою у вишуканій чорній сукні із глибоким декольте від Albright Fashion Library LA. Співачка доповнила свій образ прозорою масивною каблучкою, сережками та браслетом. Її витончені риси обличчя підкреслив нюдовий макіяж.
Користувачі мережі засипали Тіну Кароль компліментами.
"Дужеее гарна, я молюсь",
"Образ неймовірний".
"Яка красотка"
"Ну богиня".
Нагадаємо, співачка Тіна Кароль створила новий мем у соцмережах. Також вона продемонструвала сталевий прес.
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