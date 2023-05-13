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Тина Кароль поразила роскошной фигурой в платье для "Евровидения-2023"

13 мая 2023 12:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль поразила роскошной фигурой в платье для "Евровидения-2023"
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль уже сегодня снова выступит в финале "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Для своего яркого номера артистка подготовила роскошное красное платье украинского дизайнера FROLOV.

Фотосессию в соблазнительном наряде Тина показала на своей странице в Instagram .

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Красный — это любовь

В этом году Тина Кароль на сцене "Евровидения" исполнит свою известную песню "Show Me Your Love", с которой представляла Украину на конкурсе в 2006 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Ранее в дневниках подготовке к "Евровидению-2023" Тина Кароль пообщалась с дизайнером по поводу своего конкурсного наряда. Тогда FROLOV показал эскиз роскошного красного платья, несколько похожего на бело-красное, в котором Кароль выступала в 2006 году. Но, судя по фото, которыми певица поделилась на своей странице в социальной сети, образ претерпел изменений, но от этого не потерял своего шарма.

"Наша задача выбрать красный цвет основным, это символ Украины, ведь "красный - это любовь". Платье очень точно будет сочетаться с песней. Я понимаю волнение, что костюм праздничный, а нам сейчас трудно говорить слово "праздник". Но очень важно показать насколько мы круты и сильны даже в условиях войны, что у нас есть артисты, которые ни в чем не уступают мировым, а кое в чем даже опережают», — прокомментировал свою дизайнерскую идею FROLOV.

Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.

Ранее певица Джамала в сопровождении филармонического оркестра BBC представила свой новый альбом QIRIM в центре английского Ливерпуля, где проходит конкурс "Евровидение-2023".

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