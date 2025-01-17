Тина Кароль показалась в мини-платье - фото

Тина Кароль поразила стройными ножками в коротком мини
Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым кадрами. Звезда похвасталась спортивным телом в черном мини-платье.
Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль в нежном образе
Артистка, которая ежедневно работает над собой, поделилась новыми кадрами, сделанными на побережье. Тина позировала перед камерой в ультракоротком платье черного цвета от украинского бренда Katimo, которое дополнила каблуками в тон.
"Вітер віє знов. Щось ти втратив, а щось знайшов", — дополнила кадры звезда словами своей песни "Відчиняю".
Поклонники в восторге от новых кадров артистки. Подписчики восхищаются ее стилем и красотой.
"Обожаем".
"Очаровательная. Невозможно оторвать взгляд! Мотивируете".
"Это точно реальность? Вайб этих фото впечатляет, это прям вау".
"Невероятно красивые фото".
Напомним, певица Тина Кароль создала новый мем в соцсетях. Также она продемонстрировала стальной пресс.
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