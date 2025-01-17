Тина Кароль показалась в мини-платье - фото

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым кадрами. Звезда похвасталась спортивным телом в черном мини-платье.

Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль в нежном образе

Артистка, которая ежедневно работает над собой, поделилась новыми кадрами, сделанными на побережье. Тина позировала перед камерой в ультракоротком платье черного цвета от украинского бренда Katimo, которое дополнила каблуками в тон.

"Вітер віє знов. Щось ти втратив, а щось знайшов", — дополнила кадры звезда словами своей песни "Відчиняю".

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль в черном платье. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль в новом образе. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль на побережье. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль в нежном образе. Фото: instagram.com/tina_karol/

Поклонники в восторге от новых кадров артистки. Подписчики восхищаются ее стилем и красотой.

"Обожаем".

"Очаровательная. Невозможно оторвать взгляд! Мотивируете".

"Это точно реальность? Вайб этих фото впечатляет, это прям вау".

"Невероятно красивые фото".

Комментарии под фото Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, певица Тина Кароль создала новый мем в соцсетях. Также она продемонстрировала стальной пресс.