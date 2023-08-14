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Тина Кароль почтила память покойного мужа нежной фотосессией с сыном

14 августа 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль почтила память покойного мужчины нежной фотосессией с сыном
Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня муж певицы Тины Кароль, Евгений Огир, должен был праздновать 43-й день рождения, но 10 лет назад его жизнь унес рак. По этому случаю артистка устроила семейную фотосессию со взрослым сыном.

Тина показала фотографии на своей странице в социальных сетях.

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Певица Тина Кароль на новых фотографиях позирует с 14-летним сыном Вениамином. Мама нежно обнимает сына на фото, напоминающие те, которые она в свое время сделала с мужем.

 

Певица Тина Кароль с сыном повторила фотосессию, которую делала с покойным мужем. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Привет, пишу тебе в твой день. Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания за теми, кого уже нет. Дети умеют чтить память и уважать героев, среди которых их родители и родственники. Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее. Судьба, выпавшая нашим детям, тяжела и несправедлива. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер. Молодых вдов, таких растерянных, таких сильных — нас сегодня таких, к сожалению, становится больше. Мальчиков с портретом папы в кармане тоже увеличивается. Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой", — комментирует певица.

Тина восхищается силой характера Евгения и говорит, что сын похож на него.

"Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа. Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой, в нашей памяти и сердце. Смотри, он очень похож на тебя, разыгрывает меня так же, как ты, а я верю всем вашим шуткам. Этот день — день твоего духа и мудрости. Примером быть невозможно, а ориентиром можно. Навсегда вместе", — говорит артистка.

Ранее Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии.

Напомним, Тина Кароль устроила нежную фотосессию в центре Киева.

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