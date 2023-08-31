Тина Кароль заблокировала музыкальный портал из-за их рецензии на ее новую песню

Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Накануне, в День Независимости Украины, певица Тина Кароль на двух языках представила новую песню One nation under love/Одно сердцебиение. Ее написала титулованная американская композитор Дайан Уоррен. Внимание на лирику англоязычной версии обратил портал "МУЗВАР", после чего певица заблокировала его в соцсетях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил "МУЗВАР".

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За англоязычную версию отвечала именно Даян Уоррен, оскароносный автор, известная своими социальными музыкальными работами. В английской версии песни встречаются строки: "мы не враги", "мы не такие уж разные", "пересечем эту большую пропасть". Поэтому в соцсетях идут активные дискуссии по этому поводу.

"Отсюда вопрос: какая задача ставилась перед Даян Уоррен как автором слов? Какие смыслы команда Тины Кароль хотела донести именно англоязычной версией? Кажется, Даян, когда взялась за песню, прочла украинскую историю достаточно поверхностно. И по этим фразам, создается впечатление, что это завуалированное обращение к нашим соседям, "невинным" гражданам, которые ничего не могут поделать с путинским режимом. Мы обращались за уточняющим комментарием к менеджменту Тины Кароль, чтобы выяснить этот вопрос. Однако представители певицы ситуацию комментировать отказались", — сообщили в "МУЗВАР".

После публикации материала о новой песне, Тина Кароль (или ее менеджмент) заблокировал "МУЗВАР" в социальных сетях.

"Тина Кароль заблокировала наш аккаунт muzvar.ua в Instagram. И это сразу после недавнего поста разбора ее англоязычной премьеры (о котором команда певицы знала раньше времени, ведь мы попросили запрос на комментарий-разъяснение ситуации, на что получили отказ). Очень показательный кейс. Добавить что-то сложно. Блокировка — вот такая цена правды", — сообщили в музыкальном портале.

Заявление "МУЗВАР" относительно Тины Кароль. Скриншот: Telegram

Напомним, ранее мы писали, почему Тина Кароль раньше не выпускала украиноязычные песни. Также мы рассказывали, что победитель "Холостячки" Александр Эллерт прокомментировал выезд в США во время войны.