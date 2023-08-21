Тина Кароль призналась, почему раньше не выпускала украиноязычных песен

Тина Кароль призналась, почему раньше не выпускала украиноязычные песни
Певица Тина Кароль рассказала, почему в ее репертуаре долгое время присутствовали в большинстве русскоязычные песни. Артистка призналась, что ей отказывали в радиоротации, когда она приходила с украиноязычным материалом.
Об этом певица рассказала в интервью Музвар.
Отказывали с украинской песней
По словам Кароль, до полномасштабного вторжения она просто вынуждена была выпускать материал на русском. Когда она пыталась приносить на радиостанции украиноязычные песни, ей отказывали.
"Вопрос был в радиостанциях, которые всегда говорили: "Не приносите нам украиноязычные песни, они в радиоротации "не взлетают". Мне отказывали с украинской песней. Уверена и рада, что это наконец-то прекратится и прошло", — делится Кароль.
В прошлом месяце Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.
Напомним, Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии.
Ранее Тина Кароль почтила память покойного мужа нежной фотосессией с сыном.