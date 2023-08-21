Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тина Кароль призналась, почему раньше не выпускала украиноязычные песни arrow

Тина Кароль призналась, почему раньше не выпускала украиноязычные песни

21 августа 2023 14:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль призналась, почему раньше не выпускала украиноязычных песен
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль рассказала, почему в ее репертуаре долгое время присутствовали в большинстве русскоязычные песни. Артистка призналась, что ей отказывали в радиоротации, когда она приходила с украиноязычным материалом.

Об этом певица рассказала в интервью Музвар.

Читайте также:

Отказывали с украинской песней

По словам Кароль, до полномасштабного вторжения она просто вынуждена была выпускать материал на русском. Когда она пыталась приносить на радиостанции украиноязычные песни, ей отказывали.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

"Вопрос был в радиостанциях, которые всегда говорили: "Не приносите нам украиноязычные песни, они в радиоротации "не взлетают". Мне отказывали с украинской песней. Уверена и рада, что это наконец-то прекратится и прошло", — делится Кароль.

В прошлом месяце Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии.

Ранее Тина Кароль почтила память покойного мужа нежной фотосессией с сыном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз