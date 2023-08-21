Тина Кароль призналась, почему раньше не выпускала украиноязычных песен

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль рассказала, почему в ее репертуаре долгое время присутствовали в большинстве русскоязычные песни. Артистка призналась, что ей отказывали в радиоротации, когда она приходила с украиноязычным материалом.

Об этом певица рассказала в интервью Музвар.

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Отказывали с украинской песней

По словам Кароль, до полномасштабного вторжения она просто вынуждена была выпускать материал на русском. Когда она пыталась приносить на радиостанции украиноязычные песни, ей отказывали.

"Вопрос был в радиостанциях, которые всегда говорили: "Не приносите нам украиноязычные песни, они в радиоротации "не взлетают". Мне отказывали с украинской песней. Уверена и рада, что это наконец-то прекратится и прошло", — делится Кароль.

В прошлом месяце Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии.

Ранее Тина Кароль почтила память покойного мужа нежной фотосессией с сыном.