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Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

27 мая 2023 18:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль порадовала поклонников чувственными снимками. Артистка в шелковом платье произвела фурор среди фолловеров.

Снимками звезда поделилась в своем Instagram.

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Тина Кароль после фотосессии в стиле певицы Мадонны превратилась в нежную грацию в объективе фотографа Michael Fedorak. "Ты идеальна", "принцесса", засыпали Тину комплиментами поклонники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несгибаемой уверенностью и грацией",  подписала фотография Кароль.

Ранее Тина Кароль снялась в смелой фотосессии, напомнившей известный образ певицы Мадонны.

Фотографировала Тину украинка, проживающая в США, Яна Яцюк. В прошлом Яна также снимала известных голливудских звезд: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.

Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.

Напомним, в сети показали, где живет Тина Кароль. Известно, что артистка много лет живет в своем загородном доме, который ей построил когда-то покойный муж Евгений вместе с сыном Вениамином и прислугой.

Это роскошное имение имеет три этажа, большой сад во дворе, розариум и собственный огород. Сама Тина Кароль очень любит ухаживать за растениями, поэтому она сделала красивый вид вокруг дома.

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