Тину Кароль подозревают в романе со звездным танцовщиком

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль и Дмитрий Жук снова дали повод говорить о себе. Пару увидели, когда она держалась за руки в Киеве.

Видео артистов появилось в социальной сети.

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Певицу Тину Кароль и танцовщика Дмитрия Жука видели в столице, когда они шли держась за руки. Пара вышла на широкую улицу и Тина отняла руку из рук Дмитрия. В сети сразу звездам стали приписывать отношения.

Год назад Тину Кароль и Дмитрия Жук подозревали в романе. Слухи об отношениях звезд появились после того, как артистка начала продюсировать Жука как певца в рамках "Молодой крови".

Тина Кароль воспитывает 14-летнего сына Вениамина, проживающего в Великобритании с 7-летнего возраста. Тина Кароль ранее сообщила, что заботится о сыне украинской семьи.

Ранее Тина Кароль в экстравагантном образе снялась для португальского VOGUE.

Напомним, Тина Кароль и Дима Монатик рассказали, как и где провели ночь обстрелов.