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Тину Кароль умилило видео девочки из Чернигова под новую композицию певицы

10 сентября 2023 14:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тину Кароль умилило видео девочки из Чернигова под новую композицию певицы
Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В День Независимости Украины певица Тина Кароль на двух языках презентовала новую песню One nation under love/Одно сердцебиття. Одна из маленьких поклонниц артистки сняла креативное видео на композицию, написанную титулованным американским композитором Даян Уоррен.

Кароль отреагировала на ролик в своем Instagram.

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Подробности

Девятилетняя Тина Синяговская из Чернигова занимается художественной гимнастикой. Недавно девочка завоевала первую награду в этом виде спорта. Видео на песню Тины Кароль снимали два дня в Киеве.

"Это видео — мои искренние эмоции, вера в победу, добро и все лучшее! Большая часть была просто импровизация и то, как я испытываю. Два дня эмоций, разные локации, шесть утра — красота, встретили солнышко, а на второй день провожали. Мне так не хватало этих съемок, возможно, не все у меня получилось, но не страшно, все еще впереди", — написала за девочку ее мама.

Кароль сделала репост видео и оставила трогательные эмодзи. Кстати, девочка лично знакома с певицей. Она вышла на сцену во время одного из концертов Кароль. Тина презентовала свою маленькую тезку и отметила, что гордится будущим Украины, которое, в том числе, олицетворяют дети.

Скрин Кароль
Реакция Тины Кароль на видео молодой спортсменки. Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль заблокировала музыкальный портал из-за их рецензии на ее новую песню. Также мы рассказывали, что Кароль подозревают в романе со звездным танцовщиком.

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