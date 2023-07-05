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Том Круз рассказал, готов ли уйти на пенсию

5 июля 2023 16:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Том Круз рассказал, готов ли уйти на пенсию
Актер Том Круз. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Том Круз представил недавно новую часть франшизы "Миссия невыполнима". Звезда не сбавляет обороты и планирует снять еще несколько фильмов известной серии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Берет пример с легендарного актера

61-летний Том Круз, которому приписывали роман с Шакирой, берет пример со своих старших коллег. Актер планирует сниматься по крайней мере до 80 лет.

"Харрисон Форд — легенда. Надеюсь работать до того же возраста, что и он. У нас разница в 20 лет. Поэтому планирую снимать "Миссию", пока не достигну его возраста", — признался Круз и добавил, что много тренируется перед каждой ответственной сценой. Изучает мельчайшие детали: от работы каскадера до костюмера.

Также звезда рассказал, что ходит в кино вместе с обычными зрителями. Надевает кепку, иногда делает селфи с поклонниками в зале. В планах актера посмотреть фильм "Барби".

Напомним, актер Рассел Кроу после 40-летней карьеры оказался перед дилемой. Звезда фильма "Гладиатор" решает, оставить ли ему киноиндустрию.

Ранее актер Сильвестр Сталлоне стал основным героем документального фильма от Netflix. Звезда франшизы о Рембо рассказал, сожалеет ли о чем-нибудь в жизни.

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