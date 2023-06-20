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Том Круз в компании голливудских красоток посетил премьеру фильма "Миссия невыполнима"

20 июня 2023 17:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Миссия невыполнима: Том Круз в компании голливудских красоток посетил премьеру
Актер Том Круз. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима". Компанию звезде составили его красавицы-коллеги, сыгравшие в фильме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Том Круз посетил Рим. Актер в синем костюме был в хорошем настроении и позировал перед фотографами. Звезда франшизы не упустил возможности поцеловать партнершу по картине Ребекку Фергюсон.

 

Актер Том Круз и его коллеги представили новую часть картины "Миссия невыполнима". Фото: Reuters

 

Актер Том Круз. Фото: Reuters

 

Актер Том Круз и Ребекка Фергюсон. Фото: Reuters
Актер Саймон Пегг. Фото: Reuters

Также в компании Круза позировали актрисы Хэйли Атвелл, Ванесса Кирби и Ребекка Фергюсон, Мариэла Гаррига, Пом Клементьефф.

Съемки первой части седьмого фильма "Миссия невыполнима" отложили из-за пандемии в 2020 году.

Говорят, это будет последний фильм франшизы. Ходили слухи, что Том Круз закрутил роман с партнершей Хейли Атвелл.

Напомним, колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разговоры о том, что у певицы роман с актером.

Ранее модель Хайди Клум устроила романтику с супругом на красной дорожке.

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