Миссия невыполнима: Том Круз в компании голливудских красоток посетил премьеру

Том Круз в компании голливудских красоток посетил премьеру фильма "Миссия невыполнима"
Актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима". Компанию звезде составили его красавицы-коллеги, сыгравшие в фильме.
Об этом пишет Daily Mail.
Поцелуи на красной дорожке
Том Круз посетил Рим. Актер в синем костюме был в хорошем настроении и позировал перед фотографами. Звезда франшизы не упустил возможности поцеловать партнершу по картине Ребекку Фергюсон.
Также в компании Круза позировали актрисы Хэйли Атвелл, Ванесса Кирби и Ребекка Фергюсон, Мариэла Гаррига, Пом Клементьефф.
Съемки первой части седьмого фильма "Миссия невыполнима" отложили из-за пандемии в 2020 году.
Говорят, это будет последний фильм франшизы. Ходили слухи, что Том Круз закрутил роман с партнершей Хейли Атвелл.
Напомним, колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разговоры о том, что у певицы роман с актером.
Ранее модель Хайди Клум устроила романтику с супругом на красной дорожке.