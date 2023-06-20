Миссия невыполнима: Том Круз в компании голливудских красоток посетил премьеру

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима". Компанию звезде составили его красавицы-коллеги, сыгравшие в фильме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Том Круз посетил Рим. Актер в синем костюме был в хорошем настроении и позировал перед фотографами. Звезда франшизы не упустил возможности поцеловать партнершу по картине Ребекку Фергюсон.

Актер Том Круз и его коллеги представили новую часть картины "Миссия невыполнима". Фото: Reuters

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Актер Том Круз и Ребекка Фергюсон. Фото: Reuters

Актер Саймон Пегг. Фото: Reuters

Также в компании Круза позировали актрисы Хэйли Атвелл, Ванесса Кирби и Ребекка Фергюсон, Мариэла Гаррига, Пом Клементьефф.

Съемки первой части седьмого фильма "Миссия невыполнима" отложили из-за пандемии в 2020 году.

Говорят, это будет последний фильм франшизы. Ходили слухи, что Том Круз закрутил роман с партнершей Хейли Атвелл.

Напомним, колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разговоры о том, что у певицы роман с актером.

Ранее модель Хайди Клум устроила романтику с супругом на красной дорожке.