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Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме

10 октября 2023 12:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме
Певицы Тоня и Нина Марвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тоня Матвиенко представила песню "Сок земли". Звезда готовила трек на день рождения своей маме, Нине Матвиенко.

Об этом певица рассказала в социальных сетях.

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Обстоятельства стали сильнее планов

10 октября Народной артистке Нине Матвиенко должно было исполниться 76, но ее жизнь оборвалась за два дня до этого. Идея сделать маме на день рождения творческий подарок возникла у Тони еще во время вынужденного пребывания в Великобритании. Скучая по маме, Тоня вспомнила песню "Сік землі", которую любила слушать еще в детстве.

 

"В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это должен быть хороший сюрприз. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение "Сік землі" для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела и позвонить по телефону родителям и сказать им "спасибо! Спасибо за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем…Я обязательно продолжу мамину традицию популяризировать украинские песни в мире. Делать добро! Уважайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама", — отметила Матвиенко.

Прощание с Ниной Матвиенко начнется в Свято-Феодосийском монастыре 10 октября с 21.00 в главном храме. 11 октября в 7 утра состоится заупокойная литургия, в 9 панихида. В 14.30 начнутся похороны на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, на 76-м году жизни скончалась Герой Украины, певица Нина Матвиенко. До этого в сети не было слухов или сообщений об ухудшении состояния здоровья легендарной артистки.

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