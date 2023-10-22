Тоня Матвиенко призвала поддержать переименование улицы в Киеве в честь своей матери

Певицы Нина и Тоня Матвиенко. Фото: Instagram/tonya_matvienko

В начале этого месяца скончалась Герой Украины, певица Нина Матвиенко. А уже через три дня на сайте Киевского городского совета появилась петиция по переименованию одной из улиц столицы в честь легендарной артистки. Только сейчас эту инициативу публично поддержала единственная дочь Нины Митрофановны, Тоня Матвиенко.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Автор петиции — киевлянин Даниил Василинюк. За две недели она собрала 945 голосов. Для того чтобы ее рассмотрели, нужны 6000 подписей.

"Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь выдающейся певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева", — говорится в петиции.

Тоня Матвиенко сделала репост петиции и оставила ссылку в своих соцсетях. Так певица поддержала инициативу киевлянина.

Тоня Матвиенко поддержала инициативу. Скриншот: Фото: Instagram/tonya_matvienko

Об улице

Расположен в Печерском районе города Киева. Проходит от переулка Евгения Гуцала и Печерской площади до конца застройки (вблизи бульвара Леси Украинки).

Улица возникла в 30-40-х годах 19 века, называлась Большая Шияновская (от фамилии статского советника Николая Семеновича Шиянова (1779-1847), владельца нескольких домов на этой и соседней улице).

Современное название в честь русского писателя Николая Лескова (родился и умер при Российской империи в 19 веке) — с 1940 года, подтвержденное в 1944 году.

Улица в Киеве, которую предлагают переименовать в честь Нины Матвиенко. Скриншот: Google

Напомним, ранее мы писали, кто может унаследовать недвижимость и репертуар умершей Нины Матвиенко. Также мы рассказывали, как в столице прощались с Ниной Матвиенко.