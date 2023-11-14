ТОП-10 интересных фактов об имениннике короле Чарльзе III

Король Великобритании, Чарльз III. Фото: Google

Король Великобритании Чарльз III отмечает день рождения. Старшему сыну легендарной Елизаветы II исполнилось 75 лет. На этот счет у него и королевы Камиллы запланированы немало встреч, а вечером они отпразднуют вместе с близкими. Кстати, младший сын Чарльз III, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, на именины отца не прилетят.

Новини.LIVE расскажет интересные факты из биографии известного существительного.

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Факт 1

Чарльз — первый королевский наследник, получивший образование за пределами дворца. Тогда принц учился в одной из школ Лондона, где общался с другими учениками. Позже он перешел в школу-интернат, которую посещал его отец, принц Филипп.

Там его дразнили из-за внешности — оттопыренные уши и вес. Чувствительный и не особо талантливый в спорте, Чарльз часто проводил время в одиночестве и любил рисовать.

Будущий король в детстве. Фото: Google

Факт 2

Первой девушкой, и той, с кем Чарльз потерял девственность, была дочь чилийского посла при дворе Святого Иакова, Люсия Санта-Крус (на пять лет старше тогда еще принца). Их познакомили в 1969 году. Тогда Чарльз был широко известен своей стеснительностью. И все же его отношения с Люсией развивались.

Первая любовь Чарльза также была подругой Камиллы и Дианы. Именно она познакомила его с нынешней королевой Великобритании. Они разошлись в 1971-м не сообщив о причинах этого решения.

Первая женщина Чарльза III, Люсия Санта-Крус. Фото: Google

Факт 3

Первое официальное путешествие тогда еще принца Чарльза за границу было на Мальту, когда ему было пять лет. Он и его единственная сестра Анна сопровождали своих родителей на борту королевской яхты "Британия". По прошествии десяти дней в море они сошли на берег Мальты, где их встретили граф и графиня Маунтбеттен. Дики Маунтбеттен был дядей принца Филиппа.

Факт 4

Король Великобритании большой поклонник детских книг. Он не только является фанатом франшизы о Гарри Поттере, но и сам пробовал себя в жанре сказки. В 1980-м написал историю "Старый Лохнагар", главный герой которой жил в горе.

Также в библиографии 75-летнего монарха книги о мире природы и окружающей среде, включая "Гармонию" и "Изменение климата, экспертная книга по божьим коровкам".

Книга, которую Чарльз III написал еще когда был принцем. Фото: Google

Факт 5

Чарльз III — страстный борец за экологию. Все эти преимущества он умудрился соединить еще в одной своей страсти — автомобилях. Aston Martin DB6 Volante Чарльза ездит на топливе изготавливаемый из английского вина биоэтанол. Другие лидеры венценосного автопарка, а также английского производства, Jaguar и Range Rover, заправляются биодизелем, в основе которого подсолнечное масло.

Факт 6

Обожает песни американской певицы Барбры Стрейзанд, с которой познакомился в 1974 году в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. В новых мемуарах звезда называет их отношения платонической дружбой. Хотя старший сын королевы Елизаветы II описывал Стрейзанд как невероятно привлекательную и очень сексуальную женщину. Несмотря на ажиотаж в СМИ вокруг их встречи, им как-то удалось установить доверительную связь.

"Я пила чай и предложила ему глоток и будущий король Англии действительно пил из моей чашки, что, по-видимому, было беспрецедентно. Когда британская пресса сообщила об этом, они превратили это в эквивалент международного инцидента", — написала Барбра.

На тот момент принц Чарльза и Барбра Стрейзанд. Фото: Google

Факт 7

По словам принца Гарри, его отец делает стойку на голове утром, чтобы преодолеть боль в спине. В своих мемуарах "Запасной", вышедших в январе этого года и окончательно рассоривших семью, герцог Сассекский объясняет, что всегда существовала опасность встретить Чарльза III, стоящего вверх ногами, одетого только в трусы-боксеры, во время пребывания в резиденции в Балморале.

Рекомендуемое физиотерапевтом упражнение помогает при постоянной боли в шее и спине, возникающей в результате старых травм в поло.

Факт 8

Однажды Чарльз III послал британскому музыканту Оззи Осборну бутылку отличного виски Barrogill — своего собственного бренда. Казалось бы, это отличный подарок, но только не для бывшего алкоголика. Жена Оззи, Шэрон, немало сил и нервов потратившая на борьбу с пьянством мужа, подарок тогда не оценила.

Оззи Озборн с супругой Шэрон. Фото: Google

Факт 9

Некоторые из любимых блюд Чарльза III включают сливы, вареные яйца и баранину из ризотто с лесными грибами. Бывший королевский шеф-повар однажды рассказал, что типичный завтрак Чарльза III включает сливы из собственного сада и мюсли.

Яйца, которые он ест каждый день между четырьмя и пятью часами вечера, повара варят по его приказу ровно четыре минуты. И варят одновременно семь штук, а король потом выбирает себе то, что сварилось идеальнее других.

Король Великобритании обожает яйца. Фото: Google

Факт 10

Согласно королевскому протоколу, король Чарльз III и принц Уильям не имеют права лететь вместе одним самолетом. Это правило должно сделать невозможным сценарий, согласно которому монарх и наследник погибнут в результате одной трагедии. Так же принцам Уильяму и Гарри нельзя занимать пассажирские места в одном транспорте (касается и вертолетов, и автомобилей).

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III умилился из-за новых статуй папы и мамы. Также мы рассказывали, что королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом".