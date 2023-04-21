ТОП-5 фильмов о жизни королевы Елизаветы II

Кадры из фильмов и сериалов о жизни королевы Елизаветы II. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 21 апреля, королеве Елизавете II исполнилось бы 97 лет. Впервые члены королевской семьи не могут поздравить ее с днем рождения. Самая известная королева современности ушла из жизни в сентябре 2022-го. Она сделала колоссальный вклад не только в мировую историю, но и в кинематограф. Многие известные актрисы сыграли роль популярной королевы.

Новини.LIVE расскажет о фильмах и сериалах, в которых показывается жизнь Елизаветы II.

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Королева (2006)

В британской биографической драме режиссера Стивена Фрирза главную роль исполнила Хелен Миррен. Именно эта картина принесла легендарной актрисе единственную статуэтку "Оскар".

События фильма разворачиваются в 1997 году, когда в августе погибла любимица британцев принцесса Диана. "Королева" — это рассказ об одном из эпизодов жизни Елизаветы II, которой в то время пришлось принять немало сложных решений. Общество ожидало, что она обратится к нации, но королева уединилась в замке Балморал.

Вся тяжесть ответственности за произошедшее легла тогда на плечи недавно избранного премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который и выступил связующим звеном между простыми жителями страны и королевой.

Лондонские каникулы (2015)

Эта романтическая комедия показывает события в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда фашистская Германия капитулировала. По сюжету еще принцесса Елизавета II вместе с младшей сестрой Маргарет едут в город, чтобы отпраздновать победу вместе с народом. Одновременно они попадают в многочисленные приключения, из-за которых не успевают вовремя вернуться в Букингемский дворец.

В фильме молодую Елизавету сопровождает пилот, по имени Джек, которого она утром целует. Однако в реальности все было совсем не так: будущая королева действительно выходила в город, но без своей сестры и сопровождения. И ни в какие приключения не попадала. Роль молодой Елизаветы II исполнила актриса Сара Гадон.

Ее величество (2001)

Малоизвестная трогательная новозеландская мелодрама режиссера Марка Гордона рассказывает об преданной поклоннице Елизаветы II из городка Миддлтон. Девочка с раннего детства обожает королеву и мечтает, что когда-нибудь встретится с ней на родных улицах.

Героиня регулярно пишет в Букингемский дворец длинные письма с просьбой навестить ее, и однажды заветное желание сбывается. В Елизавету II превратилась актриса Салли Эндрюс.

Королевские корги (2019)

Полнометражный бельгийский анимационный фильм режиссера Бена Стассена — это дань любви королевы Елизаветы II к собакам породы корги. Главный герой мультфильма — собачка по кличке Рекс, которая была ее любимцем.

В результате интриг внутри собачьей стаи, Рекс оказался вдали от Букингемского дворца. Он переживает множество приключений и обретает новых друзей на пути домой.

Королеву озвучила известная английская актриса, лауреатка премий BAFTA и "Золотой глобус" Джули Уолтерс. Фильм собрал в мировом прокате более 30 млн долларов.

Корона (2016 — ныне)

Ни один кино проект не показывал более подробно жизнь Елизаветы II и членов британской королевской семьи, чем сериал стриминговой платформы Netflix. Уже вышло пять сезонов и снимается шестой.

"Корона" посвящена жизни и правлению Елизаветы II. Все начинается со свадьбы принца Филиппа и Елизаветы в 1947 году. Сериал — это антология, поэтому роль королевы в разных сезонах исполнили разные актрисы. В первом и втором сезонах — Клер Фой, в третьем-четвертом – Оливия Колман, в пятом-шестом на эту роль пригласили Имельду Стонтон.

Критики хвалят работу кинематографистов, отмечая в своих рецензиях скрупулезность и внимание, с которыми авторы "Короны" подошли к переносу на экран истории жизни королевской семьи. А вот в Букингемском дворце не в восторге от экранизации жизни известных британцев.

Напомним, ранее мы писали ТОП-15 интересных фактов по биографии единственного мужа Елизаветы II, принца Филиппа. Также мы рассказывали интересные факты о том, как прошла свадьба Елизаветы II и принца Филиппа.