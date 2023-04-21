ТОП-5 фільмів про життя королеви Єлизавети II

Кадри з фільмів та серіалів про життя королеви Єлизавети II. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 21 квітня, королеві Єлизаветі II виповнилось би 97 років. Вперше члени королівської родини не можуть особисто привітати її з днем народження. Найвідоміша королева сучасності пішла з життя у вересні 2022-го. Вона зробила колосальний внесок не тільки у світову історію, але й кінематограф. Чимало відомих акторок зіграли роль популярної королеви.

Новини.LIVE розповість про фільми та серіали, в яких показується життя Єлизавети II.

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Королева (2006)

В британській біографічній драмі режисера Стівена Фрірза головну роль виконала Гелен Міррен. Саме ця стрічка принесла легендарній акторці єдину статуетку "Оскар".

Події фільму розгортаються 1997 року, коли у серпні загинула улюблениця британців принцеса Діана. "Королева" — це розповідь про один з епізодів життя Єлизавети II, якій на той час довелося прийняти чимало складних рішень. Суспільство очікувало, що вона звернеться до нації, але натомість королева усамітнилася у замку Балморал.

Весь тягар відповідальності за те, що сталося, ліг тоді на плечі нещодавно обраного прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, який і виступив сполучною ланкою між простими жителями країни та королевою.

Лондонські канікули (2015)

Ця романтична комедія показує події в ніч з 8 на 9 травня 1945 року, коли фашистська Німеччина капітулювала. За сюжетом, ще принцеса Єлизавета II разом із молодшою сестрою Маргарет їдуть в місто, аби відсвяткувати перемогу разом з народом. Одночасно вони потрапляють у численні пригоди, через які не встигають вчасно повернутися в Букінгемський палац.

У фільмі молоду Єлизавету супроводжує пілот, на ім'я Джек, якого вона вранці цілує. Однак, в реальності все було зовсім не так: майбутня королева дійсно виходила у місто, але без своєї сестри та супроводу. І в жодні пригоди не потрапляла. Роль молодої Єлизавети II виконала акторка Сара Гадон.

Її величність (2001)

Маловідома зворушлива новозеландська мелодрама режисера Марка Гордона розповідає про віддану прихильницю Єлизавети II з містечка Міддлтон. Дівчинка з раннього дитинства обожнює королеву і мріє, що колись зустрінеться з нею на рідних вулицях.

Героїня регулярно пише в Букінгемський палац довгі листи з проханням відвідати її, і одного разу заповітне бажання збувається. В Єлизавету II перевтілилась акторка Саллі Ендрюс.

Королівські коргі (2019)

Повнометражний бельгійський анімаційний фільм режисера Бена Стассена — це данина кохання королеви Єлизавети II до собак породи коргі. Головний герой мультфільму — песик на прізвисько Рекс, який був її улюбленцем.

В результаті інтриг усередині собачої зграї, Рекс виявився далеко від Букінгемського палацу. Він переживає безліч пригод і знаходить нових друзів на шляху додому.

Королеву озвучила відома англійська акторка, лауреатка премій BAFTA та "Золотий глобус" Джулі Волтерс. Фільм зібрав у світовому прокаті понад 30 млн доларів.

Корона (2016 — нині)

Жоден кінопроєкт не показував більш детальніше про життя Єлизавети II та членів британської королівської родини, ніж серіал стрімінгової платформи Netflix. Вже вийшло п’ять сезонів, і знімається шостий.

"Корона" присвячена життю та правлінню Єлизавети II. Все починається з весілля принца Філіпа та Єлизавети 1947 року. Серіал — це антологія, тому роль королеви у різних сезонах виконали різні актриси. У першому та другому сезонах — Клер Фой, у третьому-четвертому — Олівія Колман, у п'ятому-шостому на цю роль запросили Імельду Стонтон.

Критики хвалять роботу кінематографістів, відзначаючи у своїх рецензіях скрупульозність та увагу, з якими автори "Корони" підійшли до перенесення на екран історії життя королівської родини. А ось у Букінгемському палаці не в захваті від екранізації життя відомих британців.

Нагадаємо, раніше ми писали ТОП-15 цікавих фактів з біографії єдиного чоловіка Єлизавети II, принца Філіпа. Також ми розповідали цікаві факти про те, як пройшло весілля Єлизавети II та принца Філіпа.