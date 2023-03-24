ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры

Певицу Злату Огневич и британскую звезду Гарри Стайлза преследовали сталкеры

Немало людей одержимы знаменитостям и готовы пойти на отчаянные поступки, чтобы познакомиться со своими кумирами. Так, буквально недавно в дом певицы Рианны, беременной вторым ребенком, в Беверли-Хиллз пробрался неизвестный мужчина. Он намеревался сделать предложение руки и сердца звезде. Таких людей называют сталкерами.

Новини.LIVE расскажет о звездах, которые не понаслышке знают о таких личностях.

Кира Найтли

Британская актриса и ее муж, бывший музыкант группы Klaxons, Джеймс Райтон столкнулись с экстравагантным сталкером. Он был одержим не только звездной семьей, но и кошками. 50-летний Марк Ревилл слал семье Найтли записки и открытки с кошками, а однажды отправил флешку с песней "Вальс пушистой кошки" в собственном исполнении и попросил звезду оценить песню и исполнить ее на сцене. В другой раз мужчина пришел в дом семьи Найтли и начал мяукать в ее почтовый ящик. Муж актрисы прогнал его.

В результате сталкера арестовали. Психиатрическая экспертиза показала, что он болен параноидальной шизофренией. Выяснилось, что в прошлом он не раз совершал противозаконные действия: делал обнаженные фотографии детей, посылал письма с угрозами или непристойностями разным людям. А однажды голышом залез в дом медсестры. Суд обязал его пройти принудительное лечение, оштрафовал, приговорил к восьми неделям тюрьмы, а также запретил Ревиллу приближаться к членам семьи Найтли.

Киану Ривз

Американский суд запретил 38-летнему Брайану Диксону приближаться к канадскому актеру и его возлюбленной, художнице Александре Грант ближе чем на 100 метров.

Сталкер преследовал знаменитостей с ноября прошлого года. Задержать его удалось только в январе 2023-го. За это время Брайан успел шесть раз ворваться в дом Киана в Лос-Анджелесе. Кроме этого, Диксон утверждал, что они с Ривзом родственники и называл себя в соцсетях Джаспером Кейтом Ривзом. Мужчина даже оставил у дома актера подозрительный рюкзак, в котором был набор для анализа ДНК.

Оказалось, что преследователь уже сидел в тюрьме за хранение наркотиков, воровство, сопротивление аресту и проникновение со взломом.

Гвинет Пэлтроу

Оскароносная актриса страдала от преследований одного и того же сталкера почти два десятилетия. Все началось в 2000 году, когда мужчина по имени Данте Сойю стал посылать Пэлтроу письма и подарки, среди которых были секс-игрушки и его обнаженные фотографии. Сталкер предлагал знаменитости вступить с ним в интимную связь или жениться. Тогда Пэлтроу обратилась в полицию и суд признал мужчину невиновным из-за психического расстройства. На несколько лет его поместили в психбольницу.

В 2009 году Сойю снова начал посылать актрисе письма и подарки — на этот раз уже без непристойностей. Среди подарков были серьги, поваренная книга, одежда из секонд-хенда, а также религиозные книги — мужчина стал набожным христианином. Шесть лет он преследовал Гвинет, и в конце концов его снова задержали. На суде Сойю заявил, что своими посланиями хотел показать актрисе, что с прошлого суда он сильно изменился и стал лучше, но все еще хочет предложить ей руку и сердце.

Гарри Стайлз

Испанец Пабло Таразага-Ореро несколько месяцев преследовал британскую звезду. Впервые певец встретил преследователя, когда тот спал на остановке. Стайлз предложил купить еду или оплатить отель. Таразага-Ореро сказал, что он веган, и попросил накормить его японскими бобами в эдамаме. Музыкант принес ему обед из веганского кафе. С этого началась одержимость сталкера.

Мужчина поставил палатку неподалеку от дома Гарри на севере Лондона и ходил за ним по пятам в течение трех месяцев. Таразага-Ореро клал деньги и записки в почтовый ящик знаменитости, всюду шел за ним, а однажды попытался схватить актера, когда тот шел в паб.

На суде Таразага-Ореро заявил, что Стайлз предложил ему заняться сексом. Сталкер был приговорен к году общественного надзора, небольшому штрафу и месяцу психологического лечения, а также запретили взаимодействовать с певцом, публиковать записи о нем в социальных сетях и приближаться к нему ближе чем на 250 м. Впрочем, впоследствии он нарушил запрет и написал Стайлзу в Facebook.

Тейлор Свифт

Американская певица однажды призналась, что носит с собой армейские боевые бинты, останавливающие кровотечение при ножевых или шаровых ранениях, поскольку сталкеры преследуют ее постоянно, а многие из них имеют оружие. Так, например, один из них, а именно Фрэнк Эндрю Гувер несколько месяцев отправлял письма с угрозами самой певице, а также отцу Скотту.

"Я решил покончить со всеми Свифтами, потому что я не могу терпеть это вирусное г**но, которое распространяет твоя дочь. Вы злая семья дьяволов: Скотт, Остин, Тейлор, Эндрю. Это предложение не шутка, потому что Господь хочет сжечь их в пустыне для меня", — получил от него отец певицы.

В письме самой Тейлор он однажды пожелал членам ее семьи умереть от аневризмы мозга. Мужчину задержали, суд запретил Гуверу приближаться к Тейлор. Впрочем, он все равно пришел на ее концерт в Остине, а затем отправился за ней в аэропорт. Охрана звезды заметила его и обратилась в полицию. Суд признал сталкера виновным в неоднократном нарушении запретительного ордера и приговорил к десяти годам условно, назначил ему психологическое тестирование, а также обязал носить GPS-датчик, отслеживающий его передвижение.

Злата Огневич

Неадекватный поклонник украинской певицы преследовал ее более трех лет. Вадим Лебедь называл себя мужем Златы и требовал, чтобы она познакомила его со своими родителями. Последней каплей стали угрозы, которые Злата записала на видео. Тогда ее спасли два человека, которые отвлекли неадекватного поклонника. А Огневич в это время поехала в отделение полиции.

В начале 2022 года, за месяц до полномасштабной войны, сталкер был задержан.

"Мужчина в течение длительного времени систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД, мы задержали правонарушителя по месту жительства", — сообщила на сайте Нацполиция.

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