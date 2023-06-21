Топ-модель Алина Байкова показала фото топлесс
Модель Алина Байкова уделяет немало внимания уходу за своим телом: делает гимнастику и бегает по 5 километров каждый день. Звезда при случае демонстрирует стройную фигуру на камеру.
На этот раз Байкова порадовала поклонников откровенным фото в своем Instagram-stories.
Отдых по расписанию
Алина Байкова посетила сеанс массажа. А когда имела свободную минуту, сделала откровенное фото топлесс. На снимке топ-модель едва прикрывает бюст.
"Время расслабиться", — подписала фотографию модель.
Позже звезда подиумов поделилась фото в стильном костюме от дизайнера Андре Тана.
Кстати, именно Тан поддержал Байкову, когда она вышла в скандальной футболке с посланием Путину на Каннском кинофестивале. Тогда организаторы мероприятия попросили модель покинуть красную дорожку. Такая реакция на ее поддержку Украины невероятно возмутила Байкову.
Напомним, Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского — "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.
Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежного коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.