Алина Байкова показала фото топлесс

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова уделяет немало внимания уходу за своим телом: делает гимнастику и бегает по 5 километров каждый день. Звезда при случае демонстрирует стройную фигуру на камеру.

На этот раз Байкова порадовала поклонников откровенным фото в своем Instagram-stories.

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Алина Байкова посетила сеанс массажа. А когда имела свободную минуту, сделала откровенное фото топлесс. На снимке топ-модель едва прикрывает бюст.

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

"Время расслабиться", — подписала фотографию модель.

Позже звезда подиумов поделилась фото в стильном костюме от дизайнера Андре Тана.

Кстати, именно Тан поддержал Байкову, когда она вышла в скандальной футболке с посланием Путину на Каннском кинофестивале. Тогда организаторы мероприятия попросили модель покинуть красную дорожку. Такая реакция на ее поддержку Украины невероятно возмутила Байкову.

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Напомним, Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского — "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.

Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежного коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.