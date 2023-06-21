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Топ-модель Аліна Байкова показала фото топлес

21 червня 2023 13:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аліна Байкова показала фото топлес
Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Аліна Байкова приділяє чимало уваги догляду за власним тілом: робить гімнастику та бігає по 5 кілометрів щодня. Тож зірка при нагоді демонструє струнку фігуру на камеру.

Цього разу Байкова порадувала прихильників відвертим фото у своєму Instagram-stories.

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Аліна Байкова завітала на сеанс масажу. А коли мала вільну хвилину зробила відверте фото топлес. На знімку топ-модель ледь прикриває бюст.

 

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

"Час розслабитися", — підписала світлину модель.

Пізніше зірка подіумів поділилася фото у стильному костюмі від дизайнера Андре Тана.

До речі, саме Тан підтримав Байкову, коли вона вийшла у скандальній футболці з посланням Путіну на Каннському кінофестивалі. Тоді організатори заходу попросили  модель піти з червоної доріжки. Така реакція на її підтримку України неймовірно обурила Байкову.

 

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Нагадаємо, Аліна Байкова завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованим Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської — "Путін, іди слідом за російським кораблем". Байкову попросили залишити захід.

Раніше модель Аліна Байкова обурилася поведінкою закордонної колеги. Модель Маріанна Фонсека позувала на червоній доріжці у Каннах із символом на підтримку України, а пізніше поділилася обкладинкою російського журналу, для якого знімалася.

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