Топ-модель Байкова украсила страницы арабского глянца

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Украинская модель Алина Байкова показала фотосессию для арабского глянца. Звезда снялась для журнала L'OFFICIEL ARABIA.

Байкова опубликовала снимки в своих социальных сетях.

Читайте также:

Гламурная фотосессия Байковой

Съемка получилась яркой. На фото Байкова позирует в разных образах: серебристом шлеме, на фоне небоскребов и в необычном комбинезоне.

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Снежана Онопка, певица Мика Ньютон, жена Дмитрия Монатика Ирина отреагировали комплиментами на фотосессию Байковой.

Напомним, в этом году Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского — "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.

Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежной коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.