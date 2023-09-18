Топ-модель Байкова украсила страницы арабского глянца
Украинская модель Алина Байкова показала фотосессию для арабского глянца. Звезда снялась для журнала L'OFFICIEL ARABIA.
Байкова опубликовала снимки в своих социальных сетях.
Гламурная фотосессия Байковой
Съемка получилась яркой. На фото Байкова позирует в разных образах: серебристом шлеме, на фоне небоскребов и в необычном комбинезоне.
Модель Снежана Онопка, певица Мика Ньютон, жена Дмитрия Монатика Ирина отреагировали комплиментами на фотосессию Байковой.
Напомним, в этом году Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского — "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.
Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежной коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.