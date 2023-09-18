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Топ-модель Байкова украсила страницы арабского глянца

18 сентября 2023 18:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Топ-модель Байкова украсила страницы арабского глянца
Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская модель Алина Байкова показала фотосессию для арабского глянца. Звезда снялась для журнала L'OFFICIEL ARABIA.

Байкова опубликовала снимки в своих социальных сетях.

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Съемка получилась яркой. На фото Байкова позирует в разных образах: серебристом шлеме, на фоне небоскребов и в необычном комбинезоне.

 

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Снежана Онопка, певица Мика Ньютон, жена Дмитрия Монатика Ирина отреагировали комплиментами на фотосессию Байковой.

Напомним, в этом году Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского — "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.

Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежной коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.

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