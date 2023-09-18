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Топ-модель Байкова прикрасила сторінки арабського глянцю

18 вересня 2023 18:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Топ-модель Байкова прикрасила сторінки арабського глянцю
Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська модель Аліна Байкова показала фотосесію для арабського глянцю. Зірка знялась для журналу L'OFFICIEL ARABIA.

Байкова опублікувала свтини у своїх соціальних мережах.

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Зйомка вийшла яскравою. На фото Байкова позує у різних образах: сріблястому шоломі, на тлі хмарочосів та у незвичному комбінезоні.

 

Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
Топ-модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Сніжана Онопка, співачка Міка Ньюта, дружина Дмитра Монатіка Ірина відреагували компліментами на фотосесію Байкової.

Нагадаємо, цього року Аліна Байкова завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованим Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської — "Путін, іди слідом за російським кораблем". Байкову попросили залишити захід.

Раніше модель Аліна Байкова обурилася поведінкою закордонної колеги. Модель Маріанна Фонсека позувала на червоній доріжці у Каннах із символом на підтримку України, а пізніше поділилася обкладинкою російського журналу, для якого знімалася.

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