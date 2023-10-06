"Тор" Крис Гемсворт рассказал, как изменил свою жизнь после результатов теста на Альцгеймер

Актер Крис Хемсворт. Фото: instagram.com/menshealthmag/

Актер Крис Хемсворт кардинально изменил свою жизнь после того, как обнаружил, что имеет риск болезни Альцгеймера. 40-летней звезде провели генетический тест в документальном сериале National Geographic.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тест показал, что у Хемсворта две копии гена APOE e4, который связан с повышенным риском Альцгеймера.

"Ты постоянно думаешь, что будешь жить вечно, особенно будучи молодым. Тогда когда мне сказали, что риск есть, это меня поразило", — сказал Хемсворт в шоу.

После теста Крис внес изменения в свои тренировки и теперь больше сосредотачивается на здоровье своего мозга.

В интервью Men's Health он сказал, что "включает больше одиночества в свою жизнь".

"Я всегда придерживался своих режимов касательно тренировок, но в последнее время я действительно почувствовал, как важно уделять время себе без какого-либо постороннего голоса или стимуляции и выделять время на тишину", — пояснил Крис Хемсворт.

Актер "Тора" сказал, что, несмотря на то, что тренировки важны, он гораздо больше сосредотачивается на работе с осознанностью. Крис также следит за сном и регулярно принимает ледяные ванны.

В прошлом году Хемсворт также вносил коррективы в свой фитнес-режим.

"Мой вес сильно колеблется из-за разных ролей, а также моих собственных интересов относительно того, чтобы испытать свое тело разными способами. Я поднимаю вес реже, чем раньше, и включаю больше кардиотренировок и тренировок на выносливость, которые мне гораздо больше нравятся, чем тяжелые сеансы бодибилдинга", — говорит звездный актер.

Врач Питер Аттиа предположил, что регулярные физические упражнения и полноценный сон имеют решающее значение для снижения вероятности болезни Альцгеймера.

Кроме того, он советовал посещать сауны, чистить зубы щеткой и зубной нитью, а также заниматься умственной деятельностью. Хемсворт сказал доктору Аттии, что хочет улучшить баланс между работой и личной жизнью, проводя больше времени с семьей.

"Это заставило меня подумать о моих детях и о том, как они растут, и все так резко меняется, и я хочу погрузиться в это", — говорит Хемсворт.

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