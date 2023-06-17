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Пытки ради красоты: Виктория Бекхэм рассказала о пугающей процедуре для лица

17 июня 2023 20:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктория Бекхэм рассказала о жуткой процедуре для лица
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Виктория Бекхэм известна своей самодисциплиной и перфекционизмом. Недавно она поделилась своим бьюти режимом, который не каждому под силу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Нужен обезболивающий крем

Виктория Бекхэм каждые шесть месяцев посещает продеру не для слабонервных стоимостью £700. Манипуляции с лицом помогают ей выглядеть помоложе и сиять на красной дорожке. Во время процедуры звезде вводят 24 иглы в лицо. Перед этим Виктория ждет 90 минут с обезболивающим кремом. Через специальные иглы в кожу звезды попадают радиоволны. После этого дизайнер несколько дней восстанавливается и ждет пока пройдут синяки.

"Именно благодаря этой процедуре, убеждена она, ее кожа выглядит юной. Виктория обожает процедуры красоты и не упускает возможности попробовать новое, чтобы выглядеть моложе", — говорит источник из окружения дизайнера.

 

Каждый день Виктория умывается ледяной водой и занимается часами в спортзале.

Диета Виктории тоже требует немало выдержки. Звезда ест только рыбу и овощи, об этом рассказал ее муж Дэвид Бекхэм. Также друзья дизайнера никогда не видели ее за едой. Виктория признавалась, что сидит на диете из ягод и сашими с 2009 года. По словам звезды, ее любимая еда – это тост с солью, а свой день она начинает с двух столовых ложек яблочного уксуса.

Ранее Бен Аффлек рассказал о диете и тренировках Дженнифер Лопес.

Напомним, звезды популяризируют тренд по удалению комков Биша.

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