ООО "Кузьма Скрябин" обвинило в пиратстве известный украинский лейбл и молодую певицу

Фронтмен группы "Скрябин", музыкант Андрей Кузьменко. Фото: Instagram/skryabinband

В конце прошлой недели, 21 апреля, в сети появился новый кавер-альбом певицы Dakooka "Скрябин by Dakooka", вызвавший немало хейта и обсуждений в украинском шоу-бизнесе. Музыкальное сообщество возмутилось, что распространителем записи на YouTube указана российская дистрибуционная компания ZVONKO Digital. Свой комментарий дали правообладатели песен погибшего в ДТП Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Об этом сообщает издание "СЛУХ".

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О скандале

Одиозный альбом выпустил известный украинский лейбл Moon Record. То, что YouTube занималась компания страны-террориста, Андрей Пасечник, генеральный продюсер лейбла, назвал технической ошибкой американского дистрибьютора Iricom, с которым сотрудничает Moon Record.

Альбом певицы Dakooka наделал шума в украинском шоу-бизнесе. Фото: Twitter/ohnovorohno

Общество с ограниченной ответственностью "Кузьма Скрябин", которое после смерти музыканта основала вдова Кузьменко, Светлана Бабийчук, на 2023 год владеют 100% авторских прав на песни группы "Скрябин". В лице директора Людмилы Зубрий они обратились к изданию "СЛУХ" с просьбой прокомментировать со своей стороны выпуск кавер-альбома "СКРЯБИН by Dakooka" на Moon Records.

Представители общества предоставили вероятные доказательства связи альбома каверов Dakooka с российским дистрибьютором ZVONKO Digital, а также заявили, что у лейбл Moon Records пока нет никаких авторских прав на композиции группы "Скрябин". Кроме того, по словам общества, все записи "Скрябина" на стриминговых платформах были изданы Moon Records в 2022 году незаконно.

"Создание каверов Dakooka и использование их на цифровых музыкальных площадках возможно только с разрешения ООО "Кузьма Скрябин". Но ни ООО "МУН РЕКОРДС", ни Dakooka не обращались к нам за таким разрешением. Считаем такие их действия явным и умышленным нарушением авторских прав ООО "Кузьма Скрябин", открытым пиратством", — заявили в компании ООО "Кузьма Скрябин".

Напомним, ранее мы писали, что лидеру группы "Коррупция" Мише Крупину закидают попытку незаконного бегства из страны. Также мы писали, что продюсер Олега Винника сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом.