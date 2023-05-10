"Трансвестит и ватник": звезда "Территории А" во время "Евровидения" обозвала коллег

Певица Анжелика Рудницкая и "Евровидение". Фото: коллаж Новини.LIVE

В английском Ливерпуле завершился первый полуфинал "Евровидения-2023". Несмотря на многотысячное расстояние от места песенного конкурса, некоторые украинские звезды устроили с музыкального праздника скандал и публичное унижение своих коллег. Так сделала певица, бывшая ведущая хит-парада "Территория А" и президент этого художественного агентства, Анжелика Рудницкая.

Новини.LIVE расскажет подробности громкого скандала.

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Унижение звезд

За полчаса до трансляции первого полуфинала "Евровидение-2023" в студии медиакомпании "Суспільне Мовлення" к ведущим присоединились блогер Монро и телепродюсер Алексей Гончаренко. Они обсуждали участников конкурса и делали прогнозы.

Анжелика Рудницкая отреагировала на выбор редакции канала "Суспільне Культура" крайне негативно.

"Дневники "Евровидения" сегодня комментировали трансвестит и телевизионщик ватник. Ну с началом вас", — написала она.

Этот пост шокировал многих коллег по шоу-бизнесу. Монро не стала молчать.

Реакция блогера Монро на пост Анжелики Рудницкой. Скриншот: Instastories/kurvamatu

Блогерша отменила прямой эфир в YouTube из-за высказываний Рудницкой.

Блогерша Монро отменила прямой эфир в YouTube. Скриншот: Instastories/kurvamatu

А что дальше

После цунами хейта в свою сторону, Рудницкая удалила публикацию. Но свою позицию по отношению к Гончаренко, которого назвала "ватником", похоже, не изменила.

Новый пост Анжелики Рудницкой. Скриншот: Facebook/AnzhelikaRudnytska

В комментариях Рудницкая не нашла поддержки среди подписчиков. Певицу и общественного деятеля обвиняют в неуместном и бестактном поведении.

Ваша публикация, как высер. Tone of voice обиженной девочки, которой не дали чести комментировать

Ваш пост был пренебрежительным, а термин здесь роли не играл, важными были тональности и логика слов.

Алексей Гончаренко, работающий на телевидении с 1990-х годов, и продюсировал большинство известных новогодних мюзиклов со звездами, первые сезоны шоу "Танцы со звездами" и не только, на скандал пока не отреагировал.

Напомним, ранее мы писали, что певица Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023". Также мы рассказывали, что в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время был Андрей Данилко.