Травмированная Кейт Миддлтон посетила британскую тюрьму

Прирнцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с официальным визитом отправилась в мужскую тюрьму в Суррее. Супругу принца Уильяма даже обыскали на входе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон, у которой после травмы на батуте были перебинтованы пальцы, пообщалась с заключенными и работниками учреждения. Также Кейт дала черному лабрадору по имени Пенни проверить ее, когда она входила в тюрьму.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кейт выбрала любимый синий костюм от Alexander McQueen. Решение Кейт надеть Alexander McQueen пришло после новостей о том, что Сара Бертон, разработавшая свадебное платье для нее, ушла с должности креативного директора бренда после более 25 лет работы в компании. Кейт также отдала должное своим детям, надев ожерелье с их инициалами Midnight Moon Necklace от Даниэллы Дрейпер стоимостью 1070 фунтов стерлингов, на котором были выгравированы буквы "G, L, C" в честь ее детей, 10-летнего принца Джорджа, 8-летней Шарлотта и пятилетний принц Луи.

Несмотря на травму, она улыбалась, приветствуя персонал и родителей бывших правонарушителей рукопожатием.

Представитель Кенсингтонского дворца подтвердил, что перебинтованные пальцы жены принца Уильяма были "небольшой травмой, ничего серьезного", добавив, что принцесса ничего не сломала.

Кейт является патроном благотворительной организации Forward Trust, занимающейся борьбой с зависимостями. Во время визита она встретилась с заключенными, получающими помощь от зависимости в тюрьме.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса стала покровительницей The Forward Trust в июне 2021 года, когда благотворительная организация объединилась с Action on Addiction, ставшим одним из первых патронатов Ее Королевского Высочества в 2012 году.

Forward Trust работает в 25 тюрьмах Великобритании, помогая людям решить любую проблему, начиная от злоупотребления психоактивными веществами и психического здоровья и заканчивая поиском работы и жилья для выходящих из тюрьмы.

Ранее изысканная Кейт Миддлтон по-особому почтила память Елизаветы II.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.