"Крым наш": Дантес в новом клипе вспомнил детство в Крыму

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Певец Владимир Дантес выпустил новый трек "Киты". Песня вошла в одноименный миниальбом исполнителя.

Об этом артист написал в своем Instagram.

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Аллегория вечного, на чем держится мир

"Киты" подсознательно очень личная песня артиста о внутреннем состоянии, детстве в Крыму с семьей, об отце, обо всем, что обломками памяти живет внутри, рассказал Дантес.

"Мы работали над клипом вместе с режиссером Юлией Паскаль. Большинство метафор и символов принадлежат именно ей. Вода символизирует жизнь, а киты — как аллегория того вечного, на чем держится мир", — говорит Владимир.

Клип пришелся по душе поклонникам артиста, которые не сдерживались в положительных комментариях. Дантес решил предложить фолловерам рассказать о собственных теплых воспоминаниях касательно полуострова.

"Спасибо за теплые слова, думаю прикольно, если начнем все делиться воспоминаниями о нашем Крыме, как там было классно, о нашем детстве, юношестве, потому что надо напоминать, что это наш, не только на словах, но и в воспоминаниях, и мечтать туда вернуться, возможно, со своими детьми, потусить и попрыгать в море", — предложил звезда.

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