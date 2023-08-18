"Крым наш": Дантес в новом клипе вспомнил детство в Крыму

"Нужно напоминать, что это наш": Дантес в новом клипе вспомнил детство в Крыму
Певец Владимир Дантес выпустил новый трек "Киты". Песня вошла в одноименный миниальбом исполнителя.
Об этом артист написал в своем Instagram.
Аллегория вечного, на чем держится мир
"Киты" подсознательно очень личная песня артиста о внутреннем состоянии, детстве в Крыму с семьей, об отце, обо всем, что обломками памяти живет внутри, рассказал Дантес.
"Мы работали над клипом вместе с режиссером Юлией Паскаль. Большинство метафор и символов принадлежат именно ей. Вода символизирует жизнь, а киты — как аллегория того вечного, на чем держится мир", — говорит Владимир.
Клип пришелся по душе поклонникам артиста, которые не сдерживались в положительных комментариях. Дантес решил предложить фолловерам рассказать о собственных теплых воспоминаниях касательно полуострова.
"Спасибо за теплые слова, думаю прикольно, если начнем все делиться воспоминаниями о нашем Крыме, как там было классно, о нашем детстве, юношестве, потому что надо напоминать, что это наш, не только на словах, но и в воспоминаниях, и мечтать туда вернуться, возможно, со своими детьми, потусить и попрыгать в море", — предложил звезда.
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