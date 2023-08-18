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"Нужно напоминать, что это наш": Дантес в новом клипе вспомнил детство в Крыму

18 августа 2023 19:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Крым наш": Дантес в новом клипе вспомнил детство в Крыму
Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Владимир Дантес выпустил новый трек "Киты". Песня вошла в одноименный миниальбом исполнителя.

Об этом артист написал в своем Instagram.

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Аллегория вечного, на чем держится мир

"Киты" подсознательно очень личная песня артиста о внутреннем состоянии, детстве в Крыму с семьей, об отце, обо всем, что обломками памяти живет внутри, рассказал Дантес.

 

"Мы работали над клипом вместе с режиссером Юлией Паскаль. Большинство метафор и символов принадлежат именно ей. Вода символизирует жизнь, а киты — как аллегория того вечного, на чем держится мир",  говорит Владимир.

Клип пришелся по душе поклонникам артиста, которые не сдерживались в положительных комментариях. Дантес решил предложить фолловерам рассказать о собственных теплых воспоминаниях касательно полуострова.

"Спасибо за теплые слова, думаю прикольно, если начнем все делиться воспоминаниями о нашем Крыме, как там было классно, о нашем детстве, юношестве, потому что надо напоминать, что это наш, не только на словах, но и в воспоминаниях, и мечтать туда вернуться, возможно, со своими детьми, потусить и попрыгать в море", — предложил звезда.

Напомним, Килиммен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

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