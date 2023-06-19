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"Надо перестать есть": Полякова показала, как сбрасывает лишние килограммы

19 июня 2023 16:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оля Полякова показала, как сбрасывает лишние килограммы
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Оля Полякова известна своим трудолюбием и стремлением к совершенству. Звезда поделилась упражнениями, которые ей помогает сохранять красивую фигуру.

Видео с тренировок артистка запостила в сториз в Instagram.

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По словам Поляковой, она набрала несколько лишних килограммов. Знаменитость решила быстро справиться с проблемой.

"У меня плюс четыре и выиграет от этого моя грудь. Немного есть животика, хочу сбросить", — рассказала Полякова во время пробежки.

Звезда показала, как занимается на тренажерах, качает пресс и делает планку.

"А еще нужно прекратить есть, но это уже очень сложно", — сказала артистка.

Позже Оля запостила фото жареной рыбы и салата из капусты и огурцов.

 

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

 

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

 

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Напомним, певица Оля Полякова замотивировала подписчиков отвесить пинка Баскову и Лепсу. Так звезда отреагировала на новость о том, что российские артисты будут платить миллион рублей за подобную технику ВСУ. На странице в Instagram Полякова объявила награду за "теплый прием" артистам-путинистам.

Певица Оля Полякова до полномасштабного вторжения России имела немало русскоязычных песен в своем репертуаре. Но война заставила звезду изменить взгляд на свое творчество.

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