Оля Полякова показала, как сбрасывает лишние килограммы

"Надо перестать есть": Полякова показала, как сбрасывает лишние килограммы
Певица Оля Полякова известна своим трудолюбием и стремлением к совершенству. Звезда поделилась упражнениями, которые ей помогает сохранять красивую фигуру.
Видео с тренировок артистка запостила в сториз в Instagram.
Спорт и диета
По словам Поляковой, она набрала несколько лишних килограммов. Знаменитость решила быстро справиться с проблемой.
"У меня плюс четыре и выиграет от этого моя грудь. Немного есть животика, хочу сбросить", — рассказала Полякова во время пробежки.
Звезда показала, как занимается на тренажерах, качает пресс и делает планку.
"А еще нужно прекратить есть, но это уже очень сложно", — сказала артистка.
Позже Оля запостила фото жареной рыбы и салата из капусты и огурцов.
Напомним, певица Оля Полякова замотивировала подписчиков отвесить пинка Баскову и Лепсу. Так звезда отреагировала на новость о том, что российские артисты будут платить миллион рублей за подобную технику ВСУ. На странице в Instagram Полякова объявила награду за "теплый прием" артистам-путинистам.
Певица Оля Полякова до полномасштабного вторжения России имела немало русскоязычных песен в своем репертуаре. Но война заставила звезду изменить взгляд на свое творчество.