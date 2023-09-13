Треки Пивоварова и Барских будут изучать в школьной программе

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Песни Макса Барских и Артема Пивоварова вошли в школьную программу. Теперь тексты звездных авторов будут учить в шестом классе.

Об этом пишут ФАКТЫ.

Читайте также:

Украинские дети будут изучать творчество Барских и Пивоварова

Песни "Буде весна" Макса Барских и "Маніфест" Артема Пивоварова попали в учебник украинского языка для 6-го класса. Треки стали частью программы Новой украинской школы.

Тексты музыкантов. Фото: рidruchnyk.com.ua

Во второй части пособия в месте упражнения 620 есть треки музыкантов. Учащиеся должны выполнить несколько заданий, работая в паре. Выбранные для учебника моменты имеют патриотическое наполнение.

Клип "Буде весна" имеет более 6,7 млн. просмотров в Youtube и содержит кадры хроники после полномасштабного вторжения.

Клип на песню "Маніфест" Артема Пивоварова просмотрели уже 11 млн раз. В ней исполнитель хотел рассказать об уникальности украинцев.

Ранее продюсер Ясинский признался, какие гонорары получает Макс Барских.

Напомним, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский раскритиковал шоу певца Артема Пивоварова.