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Треки Пивоварова и Барских будут изучать в школьной программе

13 сентября 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Треки Пивоварова и Барских будут изучать в школьной программе
Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Песни Макса Барских и Артема Пивоварова вошли в школьную программу. Теперь тексты звездных авторов будут учить в шестом классе.

Об этом пишут ФАКТЫ.

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Песни "Буде весна" Макса Барских и "Маніфест" Артема Пивоварова попали в учебник украинского языка для 6-го класса. Треки стали частью программы Новой украинской школы.

 

Тексты музыкантов.
Тексты музыкантов. Фото: рidruchnyk.com.ua

Во второй части пособия в месте упражнения 620 есть треки музыкантов. Учащиеся должны выполнить несколько заданий, работая в паре. Выбранные для учебника моменты имеют патриотическое наполнение.

 

Клип "Буде весна" имеет более 6,7 млн. просмотров в Youtube и содержит кадры хроники после полномасштабного вторжения.

 

Клип на песню "Маніфест" Артема Пивоварова просмотрели уже 11 млн раз. В ней исполнитель хотел рассказать об уникальности украинцев.

Ранее продюсер Ясинский признался, какие гонорары получает Макс Барских.

Напомним, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский раскритиковал шоу певца Артема Пивоварова.

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