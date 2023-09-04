Тренеры шоу "Голос країни" признались, как они зарабатывали на жизнь до популярности

Тренеры шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

На премьере талант-шоу "Голос країни-13" звездные тренеры рассказали, как они зарабатывали на жизнь до славы. Потому что далеко не всегда им удавалось получать деньги за пение или музыку.

Подробностями собственных биографий они рассказали в первом эпизоде европейского сезона шоу "Голос країни".

Читайте также:

Подробности

Музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко признался, что ему раньше приходилось зарабатывать деньги игрой на музыке. Причем не только в Украине, но и за границей. А именно — Китае.

"Я был уличным музыкантом. Мы играли, за день успели заработать столько, чтобы нам хватило на еду и на самую дешевую гостиницу. На следующее утро у нас снова борьба за выживание начиналась", — признался Иван.

Музыкальный продюсер Иван Клименко. Фото: канал "1+1"

Также Клименко собирал бутылки, чтобы заработать деньги. В то же время, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина пела кабаре в пабах, а Надя Дорофеева раздавала листовки.

Бывшая солистка группы "Время и Стекло" также пела в некоторых заведениях. Так, например, она не раз рассказывала о том, как еще несовершеннолетней исполняла песни в одном из стриптиз-клубов Симферополя, откуда Надя сама родом.

Напомним, ранее мы писали, что бэк-вокалистка Джамалы пришла на "Голос країни". Также мы показали выступления всех участников первого эпизода шоу "Голос країни-13".