Тренер нового сезона шоу "Голос країни" Юлия Санина дала мастер-класс вокалистам

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: Instagram/the_hardkiss

Тренер нового 13-го сезона популярного талант- шоу "Голос країни" Юлия Санина сообщила, что уже совсем скоро начнется работа над проектом. Фронтвумен группы The Hardkiss поделилась с вокалистами лайфхаками собственного творческого пути.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Юлии.

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32-летняя Юлия отметила, что на нее в соцсетях подписаны многие вокалисты. Недавно ей рассказывали, что на музыкальном фестивале "Черноморские игры" половина участников исполняли песни The Hardkiss. Санина отметила, что это ей очень приятно. И она лично знает, какие эти сложные для исполнения песни.

Санина поделилась музыкой, на которой сама росла и училась. Одной из таких композиций стала Miss Otis Regrets в исполнении американской певицы Патти Остин.

"Это был вокальный "Эверест" для меня подростка, сверхсложная композиция. Постоянная смена регистров, большой диапазон, мелизматика. До сих пор, если я хочу проверить свою вокальную форму, я пою эту песню. Очень советую эту композицию к разбору вокалистам", — поделилась лайфхаком Санина и исполнила фрагмент песни.

Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина дала советы, как улучшить уровень английского языка. Также мы рассказывали, что финалистка шоу "Голос країни" Марта Липчей представила песню о духе украинцев.