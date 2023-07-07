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Тренер нового сезона шоу "Голос країни" Юлия Санина дала мастер-класс вокалистам

7 июля 2023 14:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тренер нового сезона шоу "Голос країни" Юлия Санина дала мастер-класс вокалистам
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: Instagram/the_hardkiss
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Тренер нового 13-го сезона популярного талант- шоу "Голос країни" Юлия Санина сообщила, что уже совсем скоро начнется работа над проектом. Фронтвумен группы The Hardkiss поделилась с вокалистами лайфхаками собственного творческого пути.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Юлии.

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32-летняя Юлия отметила, что на нее в соцсетях подписаны многие вокалисты. Недавно ей рассказывали, что на музыкальном фестивале "Черноморские игры" половина участников исполняли песни The Hardkiss. Санина отметила, что это ей очень приятно. И она лично знает, какие эти сложные для исполнения песни.

Санина поделилась музыкой, на которой сама росла и училась. Одной из таких композиций стала Miss Otis Regrets в исполнении американской певицы Патти Остин.

"Это был вокальный "Эверест" для меня подростка, сверхсложная композиция. Постоянная смена регистров, большой диапазон, мелизматика. До сих пор, если я хочу проверить свою вокальную форму, я пою эту песню. Очень советую эту композицию к разбору вокалистам", поделилась лайфхаком Санина и исполнила фрагмент песни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина дала советы, как улучшить уровень английского языка. Также мы рассказывали, что финалистка шоу "Голос країни" Марта Липчей представила песню о духе украинцев.

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