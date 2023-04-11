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Тренер по фитнесу на личной встрече довела Бритни Спирс до слез: что она сделала

11 апреля 2023 11:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тренер по фитнесу на личной встрече довела Бритни Спирс до слез: что она сделала
Американскую певицу Бритни Спирс оскорбила фитнесс тренер. Фото: Poder360
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала многолетние сплетни о ее якобы избыточном весе. Бывшая поп-принцесса решила рассказать поклонникам об одной состоявшейся недавно встрече.

Публикацию в Instagram Спирс традиционно дополнила своими танцами перед камерой.

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"Первое, что она сделала ущипнула меня за кожу на животе и на ногах и заявила, что мне нужно вернуть фигуру, которая была в молодости", — написала Бритни.

Спирс призналась, что эта встреча довела ее до слез. По ее словам, она делится фотографиями и видео в соцсетях, где демонстрирует свою фигуру. Все, чтобы доказать, на самом деле она не выглядит так, как на снимках папарацци.

"Я тренируюсь по 45 минут трижды в неделю, вот и все. Ненавижу слишком долго тренироваться. Я действительно много работала, чтобы прийти в форму", — подытожила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by River Red (@britneyspears)

Напомним, ранее мы писали, что поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом. Также мы рассказывали, что Спирс обиделась на звезду культового сериала "Зачарованные", американскую актрису Алиссу Милано.

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