Тренер по фитнесу на личной встрече довела Бритни Спирс до слез: что она сделала

Американскую певицу Бритни Спирс оскорбила фитнесс тренер. Фото: Poder360

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала многолетние сплетни о ее якобы избыточном весе. Бывшая поп-принцесса решила рассказать поклонникам об одной состоявшейся недавно встрече.

Публикацию в Instagram Спирс традиционно дополнила своими танцами перед камерой.

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"Первое, что она сделала — ущипнула меня за кожу на животе и на ногах и заявила, что мне нужно вернуть фигуру, которая была в молодости", — написала Бритни.

Спирс призналась, что эта встреча довела ее до слез. По ее словам, она делится фотографиями и видео в соцсетях, где демонстрирует свою фигуру. Все, чтобы доказать, на самом деле она не выглядит так, как на снимках папарацци.

"Я тренируюсь по 45 минут трижды в неделю, вот и все. Ненавижу слишком долго тренироваться. Я действительно много работала, чтобы прийти в форму", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом. Также мы рассказывали, что Спирс обиделась на звезду культового сериала "Зачарованные", американскую актрису Алиссу Милано.