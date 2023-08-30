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"Тренерские" купе и дуэт Пивоварова с Дорофеевой: подробности европейского сезона "Голосу країни"

30 августа 2023 18:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Тренерські" купе та дует Пивоварова і Дорофеєвої: подробиці європейського сезону "Голосу країни"
Тренеры "Голосу країни-13". Фото: менеджмент проекта
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

3 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера европейского сезона "Голосу країни", который снимается в Польше. В красные кресла проекта сели Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Подробности нового сезона шоу Новини.LIVE рассказал менеджмент проекта.

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В Варшаве стартовали съемки "вокальных батлов" — второго этапа проекта. В новом сезоне несколько изменятся правила этого этапа.

 

"Тренерское купе" в брендированном поезде Киев-Хелм. Фото: менеджмент проекта

 

"Тренерское купе" в брендированном поезде Киев-Хелм. Фото: менеджмент проекта

Вот новые факты о премьере 13 сезона "Голосу країни".

  • В брендированном поезде Киев-Хелм появились именные купе тренеров "Голосу країни". Теперь каждый из желающих может купить билет в персональное "тренерское" купе и почувствовать себя наставником проекта, отправляющегося на съемочную площадку в Варшаву.
  • В одном из эпизодов "слепых прослушиваний" тренер DOROFEEVA и Артем Пивоваров впервые вместе вживую на сцене исполнят свой дуэтный хит под названием "Думы".

"Из-за сложных графиков мы ни разу не пели "Думы" вместе, даже во время создания песни, ведь ее запись проходила в разных городах. Мы не пересекались на съемках клипа, поэтому это выступление абсолютный эксклюзив", — рассказала DOROFEEVA.

  • "Голос країни" в День Независимости представил одноименный саундтрек. Меньше чем через неделю трек попал в топ-чарты главных цифровых маркетплейсов.
  • Тизер тринадцатого европейского сезона "Голосу країни" появился на крупнейшем светодиодном экране Европы, расположенном на фасаде "украинского Таймс-сквера" ТРК Gulliver в Киеве.
Тренеры "Голоса страны-13". Фото: менеджмент проекта

Ранее стали известны первые комментарии тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний".

Напомним, стало известно, как тренеры шоу "Голос країни" добираются на съемки в Варшаву.

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