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Третий пошел: Kalush Orchestra выпустил новый англоязычный трек

23 июня 2023 15:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Третий пошел: Kalush Orchestra выпустил новый англоязычный трек
Группа Kalush Orchestra. Фото: Instagram/kalush.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Только в марте этого года группа Kalush Orchestra представила новую участницу и первую англоязычную песню. А уже сейчас победители конкурса "Евровидение-2022" выпустили третий трек на английском In the fire.

Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках и канале YouTube Kalush Orchestra.

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В треке In the fire группа подчеркивает, что любую беду и невзгоды можно преодолеть, если прилагать все усилия, чтобы с этим бороться.

"Хотя день посереет, мы верим, что с нами потеплеет. Облако потихоньку, потихоньку так заплачет, что любая беда исчезнет", — поют участники Kalush Orchestra.

Кроме того, в своем новом треке группа поднимает тему "бездействия" некоторых лидеров мнений и организаций, которые просто наблюдают за тем, что происходит в Украине каждый день.

"Мы, украинцы, показали всему миру, настолько мы сильны и несокрушимы. Мы верим в победу Украины и будем за нее бороться до конца. Но нам бы хотелось, чтобы те, кто имеет влияние и может ускорить окончание войны, перешел к действиям, а не "молчал", — прокомментировали премьеру участники Kalush Orchestra.

Напомним, ранее мы писали, что певец Вадим Олейник, выступающий под псевдонимом OLEYNIK, представил новую композицию "Світанок". Также мы рассказывали, что Дмитрий Монатик выпустил "домашний" клип, снятый в Одессе Таней Муиньо.

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