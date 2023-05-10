Тревел-блогер из Одессы набрал миллион подписчиков на YouTube

Украинский блогер Петр вместе с женой Ирис. Фото: Instagram/petya_english

За последние несколько месяцев YouTube-канал Petya English стал мегапопулярным. Молодой одессит вместе со своей женой Ирис приобрел дом на колесах и отправился в путешествие по Китаю. За короткое время блогер набрал сто тысяч подписчиков на видеоплатформе. А уже сейчас у него более миллиона фолловеров.

Об этом Петр сообщил в своем Instagram.

Читайте также:

Показатель одессита

В Китае Петр живет почти пять лет. Он вместе с возлюбленной преподает английский язык. Пользователям YouTube нравится простая и искренняя подача блогеров. Интернациональная семья путешествует с котиками и показывает все бытовые моменты. Также Петр и Ирис знакомят зрителей с природой и достопримечательностями Китая.

На миллион подписчиков блогер отреагировал эмоционально и снял видео.

"Я сам не ожидал таких результатов на YouTube. Мне нравится снимать для вас и делиться всем искренне, что происходит вокруг. Надеюсь вам так же нравится это смотреть. Я помню, что вы были со мной когда я только начинал и поддерживали меня. Благодарю каждого из вас", — написал Петр.

97 видео блогеров набрали уже более 450 млн просмотров. Петр и Ирис снимают как короткие видео, так и полноценные видео.

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала психолог-блогер Спартак Суббота планирует снова снимать "Подкаст терапию". Также мы рассказывали, что блогер Монро отреагировала на обиду от певицы Анжелики Рудницкой.