Тревел-блогер з Одеси набрав мільйон підписників на YouTube

Український блогер Петро разом з дружиною Ірис. Фото: Instagram/petya_english

За останні кілька місяців YouTube-канал Petya English став мегапопулярним. Молодий одесит разом зі своєю дружиною Іріс придбав дім на колесах та вирушив у подоріж Китаєм. За короткий проміжок часу блогер набрав сто тисяч підписників на відеоплатформі. А вже зараз в нього понад мільйон фоловерів.

Про це Петро повідомив у своєму Instagram.

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Показник одесита

В Китаї Петро живе вже майже п’ять років. Він разом з коханою викладає англійську мову. Користувачам YouTube подобається проста та щира подача блогерів. Інтернаціональна родина подорожує разом з котиками та показує всі побутові моменти. Також Петро та Іріс знайомлять глядачів з природою та пам’ятками Китаю.

На мільйон підписників блогер відреагував емоційно та зняв відео.

"Я сам не очікував таких результатів на YouTube. Мені подобається знімати для вас і ділитися всім щиро, що відбувається довкола. Сподіваюся вам так само подобається це дивитися. Я пам'ятаю, що ви були зі мною коли я тільки починав та підтримували мене. Дякую кожному з вас", — написав Петро.

97 відео блогерів набрали вже понад 450 млн переглядів. Петро та Іріc знімають як короткі відео, так і повноцінні відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу психолог-блогер Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію". Також ми розповідали, що блогерка Монро відреагувала на образу від співачки Анжеліки Рудницької.