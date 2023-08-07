Три главных элемента: стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кэтрин поражает своими светскими выходами. Жена принца Уильяма имеет модельную фигуру, секрет которой в правильном питании и спорте

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Кейт Миддлтон обожает домашние блюда и говорят, что она профи на кухне. Она выпекает торты на день рождения, и ее жареная курица, кажется, является одним из любимых блюд принца Уильяма.

Принцесса Кэтрин наслаждается утром смузи, рецепт которого включает "спирулину, листовую капусту, матча (мелко измельченный порошок зеленого чая), шпинат, ромен, кинзу и чернику".

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Также принц и принцесса Уэльские являются любителями суши. Принцесса Уэльская любит пряные блюда, но не является поклонницей миндального молока.

Жена принца Уильяма любит ходить в тренажерный зал, она ходит в дорогой Harbour Club в Челси, в котором в свое время занималась принцесса Диана. Говорят, что регистрация обойдется в 1555 фунтов стерлингов, а затем — 325 фунтов стерлингов ежемесячно. В Кенсингтонском дворце также имеется тренажерный зал, если Кейт не захочет отойти слишком далеко от дома.

"Кейт чрезвычайно серьезно относится к своей подтянутой фигуре. Принцесса также является поклонницей кроссфита и йоги, большинство дней находит время для пробежки, любит ездить на велосипеде и делает большинство своих тренировок без личного тренера", — рассказывает источник из окружения принцессы.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Уильям и Кейт являются большими поклонниками долгих совместных прогулок вместе с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принцесса не только постоянная посетительница Уимблдона, но и сама умело владеет теннисной ракеткой. С раннего детства Кейт была поклонницей кросса и так же, как и ее сестра Пиппа Миддлтон, Кейт является известной фанаткой бега.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Даже во время отпуска Кейт стремится оставаться активной — они с принцем Уильямом неоднократно катались на лыжах вместе, и принцесса считается очень компетентной лыжницей. Кстати, супруги дебютировали на публике как пара во время лыжной прогулки в Клостерсе, Швейцария, еще в апреле 2004 года.

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