Три тижні після пологів: Тарабарова вийшла на сцену перед військовими

Співачка Світлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova

Минулого місяці, а саме 19 квітня, співачка Світлана Тарабарова стала багатодітною матір'ю. Артистка народила третю дитину. В зірки українського шоу-бізнесу з’явилась донька. Не пройшов і місяць, як Світлана вийшла на сцену.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

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Тарабарова опублікувала відео виступу перед захисниками та захисницями України. Це став перший вихід на сцену для Світлани після пологів. Артистка у чорному одязі та білій футболці під акомпанемент гітариста виконала пісню "Повертайся живим".

"Війна на жаль ще не закінчена. Мусимо самі бути сильними і знаходити сили підтримувати ЗСУ. Вони зараз, наче тонка піксельна лінія, яка відділяє нас від абсолютного зла", — прокоментувала виступ Тарабарова.

На відео один з військовослужбовців не стримав сльози. Не стримувала себе на сцені й сама Тарабарова. У коментарях підписники Світлани подякували їй за ініціативу.

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