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Три тижні після пологів: Тарабарова вийшла на сцену перед військовими

9 травня 2023 12:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Три тижні після пологів: Тарабарова вийшла на сцену перед військовими
Співачка Світлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяці, а саме 19 квітня, співачка Світлана Тарабарова стала багатодітною матір'ю. Артистка народила третю дитину. В зірки українського шоу-бізнесу з’явилась донька. Не пройшов і місяць, як Світлана вийшла на сцену. 

Про це вона повідомила у своїх соцмережах. 

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Подробиці

Тарабарова опублікувала відео виступу перед захисниками та захисницями України. Це став перший вихід на сцену для Світлани після пологів. Артистка у чорному одязі та білій футболці під акомпанемент гітариста виконала пісню "Повертайся живим". 

"Війна на жаль ще не закінчена. Мусимо самі бути сильними і знаходити сили підтримувати ЗСУ. Вони зараз, наче тонка піксельна лінія, яка відділяє нас від абсолютного зла", — прокоментувала виступ Тарабарова.

На відео один з військовослужбовців не стримав сльози. Не стримувала себе на сцені й сама Тарабарова. У коментарях підписники Світлани подякували їй за ініціативу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona та Jerry Heil виступили в англійському Ліверпулі у фан-зоні конкурсу "Євробачення-2023", Eurovision Village (Містечко Євробачення). Також ми розповідали, які пісні виконує у своєму світовому турі Макс Барських.

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