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Три украинские комедии покорили Netflix

17 июля 2023 11:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Три украинских комедии покорили Netflix
Ксения Мишина и Артемий Егоров сыграли главные роли в фильме "Соседка". Фото: менеджмент студии F Films.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинские комедии "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" доступны на крупнейшей платформе для 19 стран Восточной и Центральной Европы Netflix. Фильмы теперь будут радовать украинцев, которых стало еще больше за границей.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент студии F Films.

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Романтическая комедия "Соседка", успешно вышедшая в национальном кинопрокате с 29 декабря 2022 года, теперь будет радовать европейского зрителя.

"Соседка" — это классический ромком, исполненный сочного украинского юмора от сценаристки Ирены Карпы, а также лирических моментов, метко сыгранных Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым. В основе сюжета — сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка, готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки — матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни — семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам до судьбоносного поворота событий, кардинально изменяющему их жизнь.

"Хотелось бы отметить важность обеспечения лицензионного качественного украиноязычного контента для украинцев, вынужденно временно находящихся за пределами Украины. Надеемся, "Соседка" подарит приятные впечатления от просмотра и живого разговорного украинского языка на Netflix", — прокомментировал Андрей Ногин, генеральный директор F Films.

Также стримингового гиганта покорили украинские фильмы "Свингеры" и "Свингеры 2".

По сюжету фильма "Свингеры", три пары, которых поглотил быт и рутинные обязанности, а страсть в отношениях заметно ослабела, хотят восстановить чувства необычным способом.

Напомним, ранее мы писали, как прошла украинская премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" с Томом Крузом в главной роли.

Ранее мы рассказали, что Одесский международный кинофестиваль ищет волонтеров: какие требования?

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