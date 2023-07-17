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Три українські комедії підкорили Netflix

17 липня 2023 11:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Три українські комедії підкорили Netflix
Ксенія Мішина та Артемій Єгоров зіграли головні ролі у фільмі "Сусідка". Фото: менеджмент студії F Films.
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Українські комедії "Сусідка", "Свінгери" та "Свінгери 2" доступні на найбільшій платформі для 19 країн Східної та Центральної Європи Netflix. Фільми тепер радуватимуть українців, яких стало ще більше за кордоном.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент студії F Films.

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Романтична комедія "Сусідка", що успішно пройшла в національному кінопрокаті з 29 грудня 2022 року, тепер радуватиме європейського глядача.

"Сусідка" — це класичний ромком, сповнений соковитого українського гумору від сценаристки Ірени Карпи, а також ліричних моментів, влучно зіграних Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим. В основі сюжету — карколомна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка, що готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики, матері-одиначки, для якої на першому місці в житті —  сімейні цінності та діти. Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінює їхні життя.

"Хотілося б зазначити важливість забезпечення ліцензійного якісного українськомовного контенту для українців, які вимушено тимчасово перебувають за межами України. Сподіваємося, "Сусідка" подарує приємні враження від перегляду та живої розмовної української мови на Netflix", — прокоментував Андрій Ногін, генеральний директор та співзасновник F Films.

Також стрімінгового гіганта підкорили українські стрічки "Свінгери" та "Свінгери 2".

За сюжетом фільму "Свінгери", три пари, яких поглинув побут та рутинні обов’язки, а пристрасть у стосунках помітно послабшала, хочуть відновити почуття в незвичний спосіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла українська прем’єра фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" з Томом Крузом в головній ролі.

Раніше ми розповіли, що Одеський міжнародний кінофестиваль шукає волонтерів: які вимоги.

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