"Трясло минут десять": Огневич встретила россиянку в Хорватии
Певица Злата Огневич активно публикует сториз в соцсетях, в которых показывает и рассказывает о возвращении в Украину из Европы. В одном из аэропортов она встретила россиянку и не смогла промолчать.
Соответствующие сториз появились в Instagram Златы.
Встреча с россиянкой
По словам Огневич, в одном из аэропортов Хорватии с ней произошла ситуация, к которой она психологически не была готова. Злата услышала русский язык из уст женщины. По акценту певица поняла, что пассажирка является гражданкой России.
Огневич подошла к ней, чтобы убедиться в своих догадках. Женщина радостно ответила, что да, она из страны-террориста.
"Я не смогла себя сдерживать. Сказала все, что думаю о народе, об Украине. Сказала, что мечтаю, чтобы они исчезли скорее. Она не поняла, конечно, половину слов. Впрочем, поняла, что я не комплименты ей говорю. Я не смогла. молчать, это сильнее меня, сидит во мне", — призналась певица.
Злата также предположила, что если бы вместо россиянки был мужчина, гражданин РФ, он ударил бы ее. После разговора с россиянкой Огневич ее трясло около десяти минут.
Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич показала место, где увидела расстрел ДРГ-шника. Также мы рассказывали, что Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье.