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"Трясло минут десять": Огневич встретила россиянку в Хорватии

26 июня 2023 11:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Трясло минут десять": Огневич встретила россиянку в Хорватии
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Злата Огневич активно публикует сториз в соцсетях, в которых показывает и рассказывает о возвращении в Украину из Европы. В одном из аэропортов она встретила россиянку и не смогла промолчать.

Соответствующие сториз появились в Instagram Златы.

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Встреча с россиянкой

По словам Огневич, в одном из аэропортов Хорватии с ней произошла ситуация, к которой она психологически не была готова. Злата услышала русский язык из уст женщины. По акценту певица поняла, что пассажирка является гражданкой России.

Огневич подошла к ней, чтобы убедиться в своих догадках. Женщина радостно ответила, что да, она из страны-террориста.

"Я не смогла себя сдерживать. Сказала все, что думаю о народе, об Украине. Сказала, что мечтаю, чтобы они исчезли скорее. Она не поняла, конечно, половину слов. Впрочем, поняла, что я не комплименты ей говорю. Я не смогла. молчать, это сильнее меня, сидит во мне", — призналась певица.

Злата также предположила, что если бы вместо россиянки был мужчина, гражданин РФ, он ударил бы ее. После разговора с россиянкой Огневич ее трясло около десяти минут.

Певица Злата Огневич. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич показала место, где увидела расстрел ДРГ-шника. Также мы рассказывали, что Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье.

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