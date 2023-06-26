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"Трясло хвилин десять": Огнєвіч зустріла росіянку в Хорватії

26 червня 2023 11:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Трясло хвилин десять": Огнєвіч зустріла росіянку в Хорватії
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Злата Огнєвіч активно публікує сторіз у соцмережах, в яких показує та розповідає повернення до України з Європи. В одному з аеропортів вона зустріла росіянку і не змогла промовчати. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Злати.

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За словами Огнєвіч, в одному з аеропортів Хорватії з нею сталася ситуація, до якої вона психологічно не була готова. Злата почула російську мову з вуст жінки. За акцентом співачка зрозуміла, що пасажирка є громадянкою Росії. Огнєвіч підійшла до неї, аби пересвідчитися у своїх здогадках. Жінка радісно відповіла, що так, вона з країни-терориста.

"Я не змогла себе втримувати. Сказала все, що думаю про народ, про Україну. Сказала, що мрію, аби вони зникли скоріше. Вона не зрозуміла, звичайно, половину слів. Втім зрозуміла, що я не компліменти їй говорю. Я не змогла мовчати, це сильніше мене, сидить в мені", — зізналась співачка. 

Злата також припустила, що якби замість росіянки був чоловік, громадянин РФ, він би її вдарив. Після розмови з росіянкою Огнєвіч трясло приблизно десять хвилин.

Співачка Злата Огнєвіч. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч показала місце, де побачила розстріл ДРГ-шника. Також ми розповідали, що Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні.

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