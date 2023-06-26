"Трясло хвилин десять": Огнєвіч зустріла росіянку в Хорватії
Співачка Злата Огнєвіч активно публікує сторіз у соцмережах, в яких показує та розповідає повернення до України з Європи. В одному з аеропортів вона зустріла росіянку і не змогла промовчати.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram Злати.
Зустріч з росіянкою
За словами Огнєвіч, в одному з аеропортів Хорватії з нею сталася ситуація, до якої вона психологічно не була готова. Злата почула російську мову з вуст жінки. За акцентом співачка зрозуміла, що пасажирка є громадянкою Росії. Огнєвіч підійшла до неї, аби пересвідчитися у своїх здогадках. Жінка радісно відповіла, що так, вона з країни-терориста.
"Я не змогла себе втримувати. Сказала все, що думаю про народ, про Україну. Сказала, що мрію, аби вони зникли скоріше. Вона не зрозуміла, звичайно, половину слів. Втім зрозуміла, що я не компліменти їй говорю. Я не змогла мовчати, це сильніше мене, сидить в мені", — зізналась співачка.
Злата також припустила, що якби замість росіянки був чоловік, громадянин РФ, він би її вдарив. Після розмови з росіянкою Огнєвіч трясло приблизно десять хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч показала місце, де побачила розстріл ДРГ-шника. Також ми розповідали, що Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні.