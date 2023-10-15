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Держались за руки: Тейлор Свифт подтвердила новый роман

15 октября 2023 09:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Держались за руки: Тейлор Свифт подтвердила новый роман
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Предыдущие недели ходили слухи о романе американской титулованной певицы Тейлор Свифт с игроком НФЛ Тревисом Келси, играющим за команду "Канзас-Сити Чифс". Их уже видели вместе, но фотографии, как они держатся за руки, появились только сейчас.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Звездная парочка посетила престижный ресторан Nobu в Нью-Йорке, где поужинали. Затем Тейлор и Тревис вышли на улицу, где была дождливая погода, и держались за руки. Таким образом, знаменитости впервые официально подтвердили свой роман. После этого Келси и Свифт неожиданно появились на телешоу "Субботний вечер в прямом эфире".

Тейлор Свифт на свидании
Тейлор Свифт на свидании. Фото: Page Six

Тейлор и Тревис вместе вылетели на восточное побережье спустя два дня после его футбольного матча против "Денвер Бронкос". У звезды НФЛ есть несколько выходных из-за ранней игры, и ожидается, что он и Свифт проведут время вместе в эти выходные в Нью-Йорке. У Свифт есть люксовая квартира на Манхеттене, который Келси уже посещал по крайней мере один раз.

Ранее сообщалось, что в начале романа Тревис хотел пригласить Тейлор на свидание и понять, могут ли их потенциальные отношения получить продолжение. Как говорят приближенные к звездам люди, единственная проблема — время и графики обоих. А еще им трудно собраться куда-нибудь так, чтобы их не заскочили любознательные папарацци. Очевидно, сейчас фотографы совсем не мешают знаменитостям.

Тейлор Свифт свидание
Тейлор Свифт на свидании. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт привела звездных друзей на матч своего нового бойфренда. Также мы рассказывали, что экс-муж Бритни Спирс признался, ищет ли ей замену.

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