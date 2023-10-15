Держались за руки: Тейлор Свифт подтвердила новый роман
Предыдущие недели ходили слухи о романе американской титулованной певицы Тейлор Свифт с игроком НФЛ Тревисом Келси, играющим за команду "Канзас-Сити Чифс". Их уже видели вместе, но фотографии, как они держатся за руки, появились только сейчас.
Об этом сообщает издание Page Six.
Тейлор Свифт со спортсменом
Звездная парочка посетила престижный ресторан Nobu в Нью-Йорке, где поужинали. Затем Тейлор и Тревис вышли на улицу, где была дождливая погода, и держались за руки. Таким образом, знаменитости впервые официально подтвердили свой роман. После этого Келси и Свифт неожиданно появились на телешоу "Субботний вечер в прямом эфире".
Тейлор и Тревис вместе вылетели на восточное побережье спустя два дня после его футбольного матча против "Денвер Бронкос". У звезды НФЛ есть несколько выходных из-за ранней игры, и ожидается, что он и Свифт проведут время вместе в эти выходные в Нью-Йорке. У Свифт есть люксовая квартира на Манхеттене, который Келси уже посещал по крайней мере один раз.
Ранее сообщалось, что в начале романа Тревис хотел пригласить Тейлор на свидание и понять, могут ли их потенциальные отношения получить продолжение. Как говорят приближенные к звездам люди, единственная проблема — время и графики обоих. А еще им трудно собраться куда-нибудь так, чтобы их не заскочили любознательные папарацци. Очевидно, сейчас фотографы совсем не мешают знаменитостям.
Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт привела звездных друзей на матч своего нового бойфренда. Также мы рассказывали, что экс-муж Бритни Спирс признался, ищет ли ей замену.
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