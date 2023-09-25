Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним

Блогер Анна Тринчер с мужем. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем Александром Волошиным. Звезда не сдержала гнева и предостерегла подписчиков от фейков.

Об этом певица написала в Instagram.

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По словам Тринчер, новости о ее разводе с мужем, бизнесменом Александром Волошиным, ложны. Пара сейчас работает над кризисом в отношениях.

Блогер Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе с мужем. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе с мужем. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе с мужем. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я совершенно презираю, осуждаю и посылаю нах*й людей, которые занимаются распространением выдуманных фактов и фальсифицируют реальность… Идите нах*й", — написала звезда.

Среди других слухов была версия, что Тринчер разошлась с Волошиным из-за его измен. Звезда не обошла вниманием и этот "факт":

"Если человек изменил, он сразу улетит из моей жизни. Для этого ни какие "репутационные риски" не помешают. Это позиция моя и Саши", — сказала Анна.

Ранее блогер Богдан Беспалов распространил слухи, что Анна Тринчер и Александр Волошин развелись. Такую информацию ему якобы дал источник из окружения пары. 24 сентября влюбленные отпраздновали первую годовщину свадьбы.

Ранее стало известно, чем закончился развод Кевина Костнера.

Напомним, звезда "Игры престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости.