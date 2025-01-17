Анна Тринчер показала фигуру в бикини — фото

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками кадрами с отдыха на острове Бали. Звезда подчеркнула стройную фигуру черным бикини со стразами.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На опубликованных кадрах звезда позировала перед камерой на фоне одной из смотровых площадок Бали. Для фотосессии певица выбрала черное бикини и шортики со стразами. Анна дополнила свой образ полупрозрачной накидкой и темными очками.

"Нашли одну розу на рисовых полях", — подписала кадры исполнительница.

Анна Тринчер на Бали. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер на отдыхе. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер в черном бикини. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер в бикини и шортиках. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Поклонники восхищаются фигурой Тринчер. Пользователи соцсетей щедры на комплименты девушке.

"Как возможно такой родиться?"

"Непревзойденная".

"Твоя красота — это волшебная нежность. Ты наша красавица".

Комментарии под фото Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показалась в нижнем белье на отдыхе в Куршевеле. А также звезда покаталась по улицам Бали на мотоцикле в дерзком наряде.