Анна Тринчер показала фигуру в бикини — фото

Тринчер похвасталась изгибами в черном бикини
Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками кадрами с отдыха на острове Бали. Звезда подчеркнула стройную фигуру черным бикини со стразами.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Тринчер в стильном бикини
На опубликованных кадрах звезда позировала перед камерой на фоне одной из смотровых площадок Бали. Для фотосессии певица выбрала черное бикини и шортики со стразами. Анна дополнила свой образ полупрозрачной накидкой и темными очками.
"Нашли одну розу на рисовых полях", — подписала кадры исполнительница.
Поклонники восхищаются фигурой Тринчер. Пользователи соцсетей щедры на комплименты девушке.
"Как возможно такой родиться?"
"Непревзойденная".
"Твоя красота — это волшебная нежность. Ты наша красавица".
Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показалась в нижнем белье на отдыхе в Куршевеле. А также звезда покаталась по улицам Бали на мотоцикле в дерзком наряде.
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