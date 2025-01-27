Анна Тринчер ударила танцовщицу во время концерта — фото

Тринчер ударила танцовщицу по лицу прямо во время концерта
С певицей Анной Тринчер произошел неприятный инцидент во время одного из концертов. Артистка ударила танцовщицу из своего балета микрофоном по лицу.
Видео с выступления завирусилось в TikTok.
Анна Тринчер ударила микрофоном танцовщицу
Во время исполнения одного из треков певица активно двигалась на сцене вместе со своим балетом. В один момент Тринчер случайно ударила танцовщицу, которая стояла позади, микрофоном по лицу.
@paranamillyon
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Певица сразу же отреагировала на ситуацию и приостановила выступление, чтобы извиниться перед девушкой и спросить, все ли с ней в порядке. К счастью, танцовщица не пострадала, поэтому артистка продолжила свою песню.
"Это были спецэффекты. Олечка, я тебя не убила? Прости. Иногда подстава бывает со спины, надо быть бдительным", — сказала на сцене Тринчер.
Ранее мы писали, как Анна Тринчер довела до слез Наталью Денисенко. Также певица пожаловалась на мужчин, которые пользуются ее популярностью.
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