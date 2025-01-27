Анна Тринчер ударила танцовщицу во время концерта — фото

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

С певицей Анной Тринчер произошел неприятный инцидент во время одного из концертов. Артистка ударила танцовщицу из своего балета микрофоном по лицу.

Видео с выступления завирусилось в TikTok.

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Анна Тринчер ударила микрофоном танцовщицу

Во время исполнения одного из треков певица активно двигалась на сцене вместе со своим балетом. В один момент Тринчер случайно ударила танцовщицу, которая стояла позади, микрофоном по лицу.

Певица сразу же отреагировала на ситуацию и приостановила выступление, чтобы извиниться перед девушкой и спросить, все ли с ней в порядке. К счастью, танцовщица не пострадала, поэтому артистка продолжила свою песню.

"Это были спецэффекты. Олечка, я тебя не убила? Прости. Иногда подстава бывает со спины, надо быть бдительным", — сказала на сцене Тринчер.

Ранее мы писали, как Анна Тринчер довела до слез Наталью Денисенко. Также певица пожаловалась на мужчин, которые пользуются ее популярностью.