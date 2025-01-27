Анна Трінчер вдарила танцівницю під час концерту — фото

Aнна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зі співачкою Анною Трінчер стався неприємний інцидент під час одного з концертів. Артистка вдарила танцівницю зі свого балету мікрофоном по обличчю.

Відео з виступу завірусилося у TikTok.

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Анна Трінчер вдарила мікрофоном танцівницю

Під час виконання одного із треків співачка активно рухалася на сцені разом зі своїм балетом. В один момент Трінчер випадково вдарила танцівницю, яка стояла позаду, мікрофоном по обличчю.

Співачка одразу ж відреагувала на ситуацію та призупинила виступ, аби вибачитися перед дівчиною та запитати, чи усе з нею гаразд. На щастя, танцівницю не постраждала, тож артистка продовжила свою пісню.

"Це були спецефекти. Олічка, я тебе не вбила? Вибач. Інколи підстава буває зі спини, треба бути пильним", — сказала на сцені Трінчер.

Раніше ми писали, як Анна Трінчер довела до сліз Наталку Денисенко. Також співачка поскаржилася на чоловіків, які користуються її популярністю.