Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Немножко хуже, чем неделю назад": Олег Винник откровенно рассказал о болезни arrow

"Немножко хуже, чем неделю назад": Олег Винник откровенно рассказал о болезни

23 июня 2023 11:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Немножко хуже, чем неделю назад": Олег Винник откровенно рассказал о болезни
Певец Олег Винник. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Последние несколько месяцев блогеры и некоторые знаменитости обсуждали здоровье певца Олега Винника. Некоторые из них ссылались на собственные источники, которые заявляли об онкологии артиста и его лечении в одной из клиник Берлина. Все это время Винник молчал и только сейчас дал первое обширное интервью с начала полномасштабной войны. В нем Олег прокомментировал слухи о раке и рассказал о состоянии своего здоровья.

Видео доступно на YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.

Читайте также:

Олег Винник о здоровье

49-летний певец опроверг слухи об онкологии, хотя назвать точный диагноз отказался.

"Сегодня (состояние здоровья. — Ред.) немного хуже, чем было неделю назад. Буду откровенным. Этой болезнью в Германии болеют 2% из 86 млн человек, то есть 176 тысяч. Слава богу, она уже сегодня не так страшна и не является летальной. Чуть раньше, если человек не обращался к врачу, он через некоторое время, в моем случае за год, оставался в коляске", — признался Олег.

Первые симптомы Винник почувствовал во время одного из своих туров. По словам Олега, он не знал, что это такое. А когда узнал — не рассказывал публично. Поддерживать себя в форме, кроме врачей, Виннику помогает любимый человек и юмор.

В интервью Олег признался, что эта болезнь также у близкого друга Винника, его начальника охраны Русика.

Напомним, раньше мы писали, как и когда Олег Винник уехал за границу. Также мы рассказывали, почему Олег Винник молчит в соцсетях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас