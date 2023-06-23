"Немножко хуже, чем неделю назад": Олег Винник откровенно рассказал о болезни

Певец Олег Винник. Фото: Google

Последние несколько месяцев блогеры и некоторые знаменитости обсуждали здоровье певца Олега Винника. Некоторые из них ссылались на собственные источники, которые заявляли об онкологии артиста и его лечении в одной из клиник Берлина. Все это время Винник молчал и только сейчас дал первое обширное интервью с начала полномасштабной войны. В нем Олег прокомментировал слухи о раке и рассказал о состоянии своего здоровья.

Видео доступно на YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.

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49-летний певец опроверг слухи об онкологии, хотя назвать точный диагноз отказался.

"Сегодня (состояние здоровья. — Ред.) немного хуже, чем было неделю назад. Буду откровенным. Этой болезнью в Германии болеют 2% из 86 млн человек, то есть 176 тысяч. Слава богу, она уже сегодня не так страшна и не является летальной. Чуть раньше, если человек не обращался к врачу, он через некоторое время, в моем случае за год, оставался в коляске", — признался Олег.

Первые симптомы Винник почувствовал во время одного из своих туров. По словам Олега, он не знал, что это такое. А когда узнал — не рассказывал публично. Поддерживать себя в форме, кроме врачей, Виннику помогает любимый человек и юмор.

В интервью Олег признался, что эта болезнь также у близкого друга Винника, его начальника охраны Русика.

Напомним, раньше мы писали, как и когда Олег Винник уехал за границу. Также мы рассказывали, почему Олег Винник молчит в соцсетях.